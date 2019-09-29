Як розпізнати збільшені аденоїди в дитини

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Як виявити аденоїди
Як виявити аденоїди / Unsplash

У дитинстві аденоїди ростуть, постійно збільшуючись у розмірах. Остаточно вони зникають після 15 років.

Збільшення аденоїдів є нормальним процесом для дітей від 2 до 6 років, адже дитина зустрічається з великою купою подразників, розповідає лікарка Діна Крилова. 

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Хоч і збільшення аденоїдів – нормальний процес, часом вони збільшуються до надто великих розмірів. І саме тоді те, що має захищати дитину від подразників – заважає їй почуватися здоровою.

 
Аденоїди – це
Це глотковий мигдалик, який є нормою у верхній дихальних шляхах. Його основна функція – захист дитини від вірусів, бактерій та алергенів.
 
Чим частіше він з ними стикається, тим більшим зростає, це називається гіпертрофія аденоїдів

Варто знати, що після 6 років аденоїди повинні зменшитись. Окрім того, потрібно звернути увагу на те, що діти з 1-2 ступенем гіпертрофії аденоїдів можуть мати більш виражені симптоми, ніж діти з аденоїдами 3 ступені. 

Як виявити аденоїди
Як виявити збільшені аденоїди

Як проявляються збільшені аденоїди

  • Ускладнене носове дихання (дихання ротом);
  • Хропіння;
  • Відсутність дихання понад 10 секунд; 

Збільшенні аденоїди перекривають носове дихання, тим самим провокуючи недостатність кисню головного мозку. Через це дитина має неспокійний сон, прокидається в’ялою або навпаки перезбудженою, виникають головні болі.

При збільшених аденоїдах, під час ГРВІ, зазвичай, досить довгий нежить, який може тривати понад 14 днів. Те саме стосується і кашлю. 

Також варто йти до лікаря, якщо у дитини постійно виникають бактеріальні інфекції вуха (середній отит) або носа (бактеріальний риносинусит). Це пов'язано з тим, що аденоїди порушують вентиляцію вуха та відтік слизу з носа.

Важливо! ГРВІ до 8-10 разів на рік – це нормальне явище, особливо для дитини, яка відвідує дитячий садок.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Профілактика захворювань
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