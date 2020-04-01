Як розповсюджується коронавірус: відео
Коронавірус може жити на поверхнях від кількох годин до днів. Ізраїльське міністерство охорони записало короткий наочний ролик, на якому видно, як швидко COVID-19 може розповсюджуватися між людьми і заражати їх.
Коронавірус поширюється через краплі, які осідають на поверхнях. Якщо людина торкається зараженої ділянки у звичайних побутових справах і рухає обличчя, вона має високі ризики інфікування COVID-19.
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Через легке поширення вірусу усі лікарі та медичні організації безперервно повторюють мити руки і не торкатися обличчя.
Також треба регулярно обробляти усі поверхні антисептиком і носити гумові рукавиці.
Нагадаємо, що станом на 1 квітня в Україні підтвердили 669 випадки зараження коронавірусом, 17 з них – закінчилися летально.
Як розповсюджується коронавірус: дивіться відео
Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях/Інфографіка 24 Каналу
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