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Як розповсюджується коронавірус: відео

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Як розповсюджується коронавірус / 24 канал

Коронавірус може жити на поверхнях від кількох годин до днів. Ізраїльське міністерство охорони записало короткий наочний ролик, на якому видно, як швидко COVID-19 може розповсюджуватися між людьми і заражати їх.

Коронавірус поширюється через краплі, які осідають на поверхнях. Якщо людина торкається зараженої ділянки у звичайних побутових справах і рухає обличчя, вона має високі ризики інфікування COVID-19.

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Через легке поширення вірусу усі лікарі та медичні організації  безперервно повторюють мити руки і не торкатися обличчя. 

Також треба регулярно обробляти усі поверхні антисептиком і носити гумові рукавиці.

Нагадаємо, що станом на 1 квітня в Україні підтвердили 669 випадки зараження коронавірусом, 17 з них – закінчилися летально.

Як розповсюджується коронавірус: дивіться відео


Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здорове життя
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