Основні види набряків та як їх виявити

Кожна друга людина хоч раз у житті відчувала набряк – високий вміст міжклітинної рідини в будь-якому органі.

Кардіолог Ольга Савоніна зазначає: виділяють два види набряків:

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1) загальні (серцеві, ниркові, гіпопротеїнемічні, ендокринні),

2) місцеві (венозні, лімфатичні, жирові, на фоні приймання ліків).

1. Серцеві набряки

Вони зазвичай є на нижніх кінцівках. При цьому набряки симетрично виникають або ж збільшуються ввечері.

Іноді поєднується з акроцианозом і похолоданням кінцівок, гепатомегалією – патологічним збільшення печінки – та гідротораксом (накопиченням рідини у плевральній порожнині).

Акроцианоз – що це? Це не захворювання, а симптом: у людини шкіра стає синьою. Це пов'язано з недостатністю кровопостачанням дрібних капілярів.

2. Ниркові набряки

На ранніх стадіях захворювання локалізуються на обличчі, під очима, в області століття, їх консистенція – м'яка.

З'являються вранці і зменшуються до вечора, при цьому часто супроводжуються блідістю шкіри. При прогресуванні захворювання набряки розташовуються і на обличчі, і на кінцівках, і на тулуб.

3. Гіпопротеїнемічні набряки

Вони розвиваються при невротичний синдромі, цирозі, при білковому голодуванні. Набряки м'якої консистенції переважно з'являються на ногах, руках, тулубі, обличчі, в області попереку.

При цьому знижується загальний білок і альбумін.

Набряки при гіпотиреозі можуть розташовуватися на будь-яких ділянках, але натиснення пальцем в області набряку не залишає ямки. Такі набряки супроводжуються слабкістю, сонливістю, міалгією, брадикардією, збільшенням маси тіла, сухістю шкіри.



Які бувають види набряків

4. Венозні набряки

При таких набряках посилюється венозний малюнок або варикозне розширення вен.

При цьому набряки збільшуються в вертикальному положенні

5. Лімфатичні набряки

Вони з'являються в області стоп, щиколоток, кистей рук.

При натисканні пальцем на набряк ямка не утворюється, а при піднятті кінцівки – не зменшується.

6. Жирові набряки

Виникають виключно у жінок, при цьому симетрично. Вони посилюються при тривалому стоянні або сидінні.

Жінки можуть відчувати хворобливі затвердіння і вузли під шкірою зі схильність до синців. При натисканні пальцем на область набряків ямка не утворюється.



Жирові набряки виникають виключно у жінок

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