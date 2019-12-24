Як розумно підготуватись до свят, щоб вберегтися від стресу, – Супрун

Цей експеримент називається "Святковий щоденник". Він допоможе або краще відчути радість від того, що ви робите, або знайти ситуації, де можна щось покращити.

Для експерименту знадобляться лише папір і ручка, та трохи усвідомленості, розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Запишіть, скільки грошей ви витратили на передсвяткові закупівлі або збережіть чеки.

Порахуйте, скільки приблизно часу у вас пішло на те, щоби все замовити, знайти та принести додому. Запишіть, як ви при цьому почувалися: були піднесені, задоволені, натхненні, приємно чи неприємно втомлені, спустошені чи роздратовані. Подумайте, чи маєте бажання ходити за покупками. Якщо передріздвяні закупи вас надихають та радують, то це чудесно, а якщо ні, то варто замислитися.

Підготування оселі до святкування

Святкові прикрашання, особливо на огляд сусідам та перехожим, свідчать про те, що господарі дому досить щасливі й відкриті до спілкування.

Подумайте і занотуйте, чи лаштуєте свій дім до свят, чи вам це приємно, й головне, чи бере вся сім'я участь в цих приготуваннях? Буває таке, що цей ритуал є цінним і приємним – його потім згадують діти та плекають спогади про прикраси й вогники. А буває таке, що поки розплутають гірлянду, то встигають пересваритися.

Коли прикрашання оселі до свят в радість усім, або ви це радо робите самі і сім'я вам вдячна за це – вітаємо. Але якщо це стає передсвятковим ритуальним стресом, тоді варто замислитися, чи воно того варте.

Кухонний марафон

Запишіть, скільки часу пішло на приготування їжі, як ви почувалися після цього і чи брала вся родина участь в приготуванні та прибиранні кухні після цього? Чи не болить спина, ноги від стояння та не палають щоки? Чи проявили ви любов і співчуття до самих себе, роблячи все це та чи достатньо місця в холодильнику?

Чудово, якщо приготування їжі – ритуал всієї родини, й в процесі приготування рідні теревенять, згадують щось хороше. Спільні справи породжують приємні спогади. Дослідження показали, що спільне приготування їжі зменшує рівень гормону кортизолу і в жінок, і в чоловіків.

А приготування їжі, особливо випічки, дарує відчуття причетності та власної значущості. Навіть людям з депресією радять себе "змушувати" робити ті речі, які колись приносили задоволення. Приготування їжі, яке виходить за межі буденності, може добре впливати на психологічний стан.



Як правильно підготуватись до свят

Готувати науковці радять "перебуваючи тут і зараз", тобто бути зануреними у свою роботу, а не робити як-небудь та подумки бути десь далеко. Тож що б ви не готували на свята, головне, щоб процес подобався, а не був тягарем, стресом, причиною виснаженості чи черговим доказом кризи стосунків. Запишіть свої думки та відчуття в щоденнику.

Святковий стіл

Шлунок однаково реагує на їжу, незалежно від того, свята зараз чи ні. За святковим столом і після нього спробуйте відчути – коли ви уже наситилися й чи відчуваєте сп'яніння і перехід настрою. В ідеалі, вам повинно бути комфортно, без важкості чи здуття.

Поради зі свідомого споживання їжі такі: їжте в тиші, не доїдати можна, відкладіть гаджети та вимкніть телевізор, пережовуйте, й питайте себе, а чи ви справді хочете це їсти, беріть малу тарілку і накладайте собі їжу самі. І не забувайте дякувати тим, хто цю їжу приготував.

Як боротися з порожнечею всередині, коли все закінчилось

Люди настільки зайняті потрібними та непотрібними справами, що коли їх раптом не стає, вони не знають, що робити. Деяким з них буває важко залишитися на самоті зі своїми думками. Традиційними втечами від них, і досить хорошими, є секс, настільні ігри, співи, танці, вертепи, гуляння, спорт, візити. Зрештою, сидіти й рефлексувати увесь день точно не треба, як і геть тікати від себе.

Гіршими засобами подолання порожнечі та тиші є телевізор, соціальні мережі та продовження бенкету. Запишіть в щоденнику, як вам було у вільний день: весело, цікаво, спокійно, нудно, чи ви втомилися, чи були тривожність, сум?

А тепер погляньте в холодильник і смітник

Оцініть, чи все приготоване і закуплене спожито, чи нічого не пропало та не набридло.

Зафіксуйте, не змінилася у вас вага.

Погляньте на суму витрат на їжу і напої: в ідеалі, вас має все влаштовувати.

За даними Українського клубу аграрного бізнесу, після зимових свят українці викидають на смітник понад 470 мільйонів гривень.

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