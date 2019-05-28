Як рятуватися від алергії на тополиний пух

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Алергія на тополиний пух: симптоми і як рятуватися
Алергія на тополиний пух: симптоми і як рятуватися / einsteinperspectives.com

Тополиний пух – явище, яке неминуче настає щовесни і на початку літа. Багатьом здається, що він приносить лише дискомфорт зовнішній, коли все летить в очі, потрапляє в рот або ніс. Але насправді тополиний пух може виявитися досить шкідливим для людини.

Тополиний пух несе за собою кілька небезпек для організму людини. Він є зовнішнім подразником і в першу чергу несе проблеми алергікам.

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Погано впливає тополиний пух на стан людей з поліпами в носі. Він не тільки подразнює слизову, а й стає причиною зростання поліпозної тканини. Надалі поліпи можуть серйозно збільшитися в розмірах і призвести до проблем з диханням.

Також пух важко переносять люди з хронічною закладеністю носа. Адже у них постійний осередок запалення і набряку слизової в носових ходах. А пух додатково викликає роздратування, прилив кровотоку до тканин і погіршення ситуації.

Тополиний пух призводить до розвитку такого явища, як алергія у вагітних. За фактом, це тимчасовий стан і не схожий на те, що буває при справжній алергії.

Як проявляється алергія на пух

Алергія проявляється у вигляді нежитю, почервоніння очей, кашлю та дерматиту. Відрізнити алергію від ГРЗ складно, це може зробити тільки фахівець.

 
Алергія на пух – симптоми
  1. нежить;
  2. свербіж очей, носа;
  3. сльозовиділення;
  4. чхання;
  5. першіння в горлі.

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Тож тим, хто має алергію, варто зробити алергологічне тестування, щоб з'ясувати, на пилок яких саме рослин є реакція організму.

Багато лікарів-алергологів схильні вважати, що причиною захворювання є не безпосередньо тополиний пух, адже він є гіпоалергенним. Алергію викликає  пилок інших рослин, що його переносить пух.

Як зменшити вплив подразника

Алергія найчастіше виникає у вітряну та спекотну погоду. Тому медики радять людям з алергією на пух, зменшити кількість прогулянок, одягати надворі сонцезахисні окуляри, мати під рукою вологі серветки, аби обтирати обличчя. Також варто носити назальний спрей з розчином морської солі. Цей розчин здатний полегшити стан.

Під час цвітіння тополі експерти радять двічі на тиждень робити вологе прибирання без використання пилососа. На вікнах потрібно встановити спеціальний повітрозабірник з антиалергенним фільтром, а в машині вмикати кондиціонер.

Прийшовши з вулиці можна приймати душ або ж вмитися.

Найголовніше – це потрібно звернутися до медиків, адже така у такої людини може виникнути бронхіальна астма. Дуже небезпечним є й алергійний кон’юнктивіт, який, у поєднанні з іншими інфекціями, може набути хронічної форми.

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Теги: Здоров'я Алергія Лікування
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