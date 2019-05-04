Як самостійно виявити проблеми з жовчним міхуром
Сильно вплинути на стан людини можуть проблеми з жовчним міхуром. Адже якщо у неї виявили камені в органі – то це вже загрожує її життю.
Тому важливо спостерігати за собою, радить лікар терапевт Саша Фоміна.
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Як самостійно зрозуміти, що є проблеми з жовчним міхуром
1. Болі або тяжкість у верхній правій частині живота, іноді в надчеревній ділянці, з іррадіацією в праве плече, лопатку, іноді в ключицю.
2. У разі якщо тонус мускулатури жовчного міхура підвищений, біль з'являється нападами, вона короткочасна, інтенсивна, нагадує напад жовчних коліків при жовчнокам'яній хворобі.
3. Розлад калу (запори, діарея, освітлення стільця, слиз в калі).
4. Відрижка.
5. Нудота і блювання.
6. Періодична печія.
7. Здуття живота.
8. Дискомфорт після жирної їжі.
9. Відсутність апетиту.
10. Поява гіркоти у роті.
11. Порушення ритму сну: безсоння вночі і сонливість вдень.
12. Неприємний запах з рота.
Які ознаки говорять, що потрібно терміново звернутися до лікаря
• загальна слабкість;
• швидка втомлюваність;
• сеча кольору темного пива;
• шкірний свербіж;
• поява висипань на шкірі;
• пожовтіння шкірних покривів, в першу чергу склер і слизової під язиком.
• температура. Це означає, що є запалення.
Які аналізи потрібно здати
Якщо ви виявили у себе три і більше скарги, то потрібно обов'язково здати аналізи і пройти додаткові обстеження жовчного міхура, а саме:
1) Загальний аналіз крові
2) Біохімія крові:
Глюкоза, білірубін загальний, білірубін прямий, ліпідограма (загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, лужна фосфатаза, трансамінази (АСТ і АЛТ)
3) УЗД черевної порожнини
УЗД черевної порожнини
Після консультації з лікарем:
4) Копрограмма
5) гастропанель – як орієнтир щодо кислотності шлунка
6) Фіброезофагогастродуоденоскопія
7) Дуоденальне зондування з мікроскопією і посівом жовчі (при тривалому запаленні в жовчному міхурі з незрозумілої причини)
Якщо в жовчному міхурі з'явилися камені, то це серйозна проблема. Їх складно роздрібнити або вивести.
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