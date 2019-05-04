Як самостійно виявити проблеми з жовчним міхуром

Сильно вплинути на стан людини можуть проблеми з жовчним міхуром. Адже якщо у неї виявили камені в органі – то це вже загрожує її життю.

Тому важливо спостерігати за собою, радить лікар терапевт Саша Фоміна.

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Як самостійно зрозуміти, що є проблеми з жовчним міхуром

1. Болі або тяжкість у верхній правій частині живота, іноді в надчеревній ділянці, з іррадіацією в праве плече, лопатку, іноді в ключицю.

2. У разі якщо тонус мускулатури жовчного міхура підвищений, біль з'являється нападами, вона короткочасна, інтенсивна, нагадує напад жовчних коліків при жовчнокам'яній хворобі.

3. Розлад калу (запори, діарея, освітлення стільця, слиз в калі).

4. Відрижка.

5. Нудота і блювання.

6. Періодична печія.

7. Здуття живота.

8. Дискомфорт після жирної їжі.

9. Відсутність апетиту.

10. Поява гіркоти у роті.

11. Порушення ритму сну: безсоння вночі і сонливість вдень.

12. Неприємний запах з рота.

Які ознаки говорять, що потрібно терміново звернутися до лікаря

• загальна слабкість;

• швидка втомлюваність;

• сеча кольору темного пива;

• шкірний свербіж;

• поява висипань на шкірі;

• пожовтіння шкірних покривів, в першу чергу склер і слизової під язиком.

• температура. Це означає, що є запалення.

Холецистит – що це? Це запалення жовчного міхура. Хронічний холецистит може бути безкам'яного і калькульозним, від лат слова "calculus", що означає "камінь".

Які аналізи потрібно здати

Якщо ви виявили у себе три і більше скарги, то потрібно обов'язково здати аналізи і пройти додаткові обстеження жовчного міхура, а саме:

1) Загальний аналіз крові

2) Біохімія крові:

Глюкоза, білірубін загальний, білірубін прямий, ліпідограма (загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, лужна фосфатаза, трансамінази (АСТ і АЛТ)

3) УЗД черевної порожнини



УЗД черевної порожнини

Після консультації з лікарем:

4) Копрограмма

5) гастропанель – як орієнтир щодо кислотності шлунка

6) Фіброезофагогастродуоденоскопія

7) Дуоденальне зондування з мікроскопією і посівом жовчі (при тривалому запаленні в жовчному міхурі з незрозумілої причини)

Якщо в жовчному міхурі з'явилися камені, то це серйозна проблема. Їх складно роздрібнити або вивести.

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