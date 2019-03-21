Як секс впливає на показники спортсменів

Існує поширений міф про те, що секс знижує енергію чоловіків і жінок, що надалі негативно позначається на їх спортивних показниках. Чимало спортсменів перед змаганнями навіть утримуються від статевого життя на кілька днів чи тижнів. Проте, відмова від сексу жодним чином не підвищує спортивні показники.

Деякі спортсмени вважають, що ту енергію, яку вони витрачають на статеве життя, можуть з набагато більшою результативністю витратити на тренування. Це у свою чергу підвищить спортивні показники й допоможе виграти, пише MedikForum.

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Проте, дослідження американських вчених повністю спростувало це твердження. Вони не знайшли підтверджень того, що спортивні показники чоловіків підвищуються через відсутність інтимного життя.

Оргазм зменшує артеріальний тиск, і чим частіше людина його відчуває, тим нижчий показник тиску. Проте це не впливає на спортивні результати.

Вчені з дослідницього університету Джорджії у США спостерігали за результатами тренувань 8 осіб – 7 чоловіків та однієї жінки.

Під час експериментів усі вони збільшували ритм серцебиття до 170 ударів на хвилину за рахунок віджимань від підлоги, вертикальних стрибків та інших вправ. Їх результативність оцінювалася після оргазму, який вони відчули напередодні вночі, після спокійного сну без сексу, або після занять йогою. Вчені не побачили жодних істотних змін у спортивних показниках незалежно від трьох різних сценаріїв.

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