Як секс впливає на стан шкіри

Ви коли-небудь помічали, як шкіра під час сексу стає пружною, злегка зволоженою і на ній з'являється яскравий рум'янець?

Лікарка дерматолог-косметолог Катерина Лосенкова розповіла, як регулярні заняття сексом впливають на стан шкіри.

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Зникають прищі

Це не означає, що вам потрібно відмовитися від домашнього догляду та лікування. Секс впливає на ваш гормональний фон, регулюючи рівень тестостерону та естрогену, тим самим впливаючи позитивно на стан вашої шкіри.

Відбувається детоксикація організму

Фізичні рухи і масаж покращують лімфатичний дренаж, сприяючи процесу детоксикації організму. Цей імпульс також призводить до оздоровлення шкіри.

Знижується рівень стресу

Сенсорні рецептори шкіри впливають на нервову систему і мають величезний вплив на зниження рівня гормону кортизолу. А чим вищий рівень кортизолу, тим швидше ми старіємо.



Від регулярного сексу стан шкіри покращується

Шкіра стає пружною

Гормон дегідроепіандростерон (ДГЕА) – стимулює вироблення колагену, який зберігає вашу шкіру пружною. ДГЕА зменшує вироблення ферментів, що руйнують колаген, а також сприяє регулярному виробництву шкірного сала, зберігаючи шкіру зволоженою та еластичною.

Губи стають пишнішими

Статевий акт тимчасово збільшує ваші губи. Цьому сприяє "дзеркальна реакція", яка збільшує приплив крові не лише до піхви, але і до губ.

Відкриваються пори

Займаючись сексом, ви пітнієте, пори шкіри відкриваються та очищаються від токсинів і забруднень. Після статевого акту бажано помитися, щоб закріпити отриманий результат.

Зростає впевненість у собі

Секс підіймає самооцінку, а це означає, що коли ви дивитеся на себе під час або після статевого акту, ви менш критично ставитеся до власних недоліків.

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