Як секс змінюється залежно від віку

Чим молодший – тим кращий секс – це досить поширений міф, викорінити який практично неможливо.

Частково він підтримується модою на велику різницю у віці між статевими партнерами, розповіла сексолог Анастасія Корольова.

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Традиційно вважається, що статеве життя в молодому віці є нестримним, спонтанним, невичерпним. Майже на піку можливостей. А з віком залишається лише згадувати про цей прекрасний час і фантазувати.

Насправді, відбувається переоцінка можливостей юності та нехтування отриманим досвідом. Адже досвід – це основою ресурс в будь-якій справі, навіть в інтимні. Молодість – це лише кількість. А зрілість – якість, функціональність і чистота.

Часто можна почути як бідкаються літні люди "ось раніше було краще, я був сповнений сил" і це дуже типово для нашого суспільства, ці слова записуються "на підкірку" і повторюються з покоління в покоління.

Молодість краще старості. Однак, роблячи акцент у своїх думках, на багатстві досвіду і вміння цим досвідом користуватися, можна уникнути непотрібних розчарувань.

У кожному віці свої завдання, статеве життя – не виняток.

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