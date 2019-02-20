Як шкодить сухе повітря та як його правильно зволожувати: поради Супрун

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Зволоження повітря
Зволоження повітря / pixabay.com

Відчуття, що ви буквально "засихаєте", може бути не лише влітку. У холодну пору року, коли ми багато часу проводимо в закритому приміщенні, в абсолютно здорової людини можуть з’явитися неприємні симптоми. Тому дуже важливо дбати про власний водний баланс та оптимальну вологість у приміщенні.

Одним з найпростіших способів підтримувати вологість у приміщенні – встановити зволожувач.

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Сухе повітря – симптоми
  1. З’являється відчуття дискомфорту в носі, може відчуватися його закладеність.
  2. Більше втомлюються та болять очі.
  3. Порушується сон. Особливо в маленьких дітей, в яких пересушене повітря може викликати симптоми, схожі на застуду — нежить, чхання та кашель.

Уляна Супрун вказала, на що варто звернути увагу при користуванні зволожувачем, щоб не зашкодити здоров'ю. 

Бруду та мікробам легше потрапити у легені

Якщо не очищувати зволожувач, це може стати причиною виникнення ряду проблем з диханням, зокрема запалення та появи симптомів, схожих на застуду. Згідно з рекомендаціями, це варто робити щонайменше кожні 3 дні.

Зволожувачі необхідно чистити кожні 3 дні
Зволожувачі необхідно чистити кожні 3 дні

Жорстка вода може бути джерелом мінерального пилу

У зволожувачах накопичується та далі поширюється в повітря мінеральний осад із води, яку ми туди наливаємо. Він також може уражувати дихальну систему та спричинювати серйозні проблеми, особливо у немовлят та дітей. Тому наливати у зволожувач потрібно лише чисту, бажано, дистильовану воду.

Додаткові дезінфекційні засоби та ароматичні речовини підвищують ризик алергій

Це особливо актуально для ультразвукових зволожувачів, адже у них рідина розбивається на нанорозмірні частинки, які проникають глибоко у легені. До того ж вони не тільки можуть підвищувати ризик виникнення алергії, а й мати більш серйозні наслідки. До прикладу, саме дезінфектанти у зволожувачах стали причиною кількох десятків випадків уражень легень зі смертельними наслідками.

 
Уляна Супрун
“Ретельно дотримуйтесь інструкції при експлуатації зволожувача повітря, регулярно його очищуйте, використовуйте дистильовану воду без додавання сторонніх дезінфекційних засобів чи ароматичних речовин”.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Уляна Супрун
Джерело: Здоров'я 24
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