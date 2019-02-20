Як шкодить сухе повітря та як його правильно зволожувати: поради Супрун
Відчуття, що ви буквально "засихаєте", може бути не лише влітку. У холодну пору року, коли ми багато часу проводимо в закритому приміщенні, в абсолютно здорової людини можуть з’явитися неприємні симптоми. Тому дуже важливо дбати про власний водний баланс та оптимальну вологість у приміщенні.
Одним з найпростіших способів підтримувати вологість у приміщенні – встановити зволожувач.
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- З’являється відчуття дискомфорту в носі, може відчуватися його закладеність.
- Більше втомлюються та болять очі.
- Порушується сон. Особливо в маленьких дітей, в яких пересушене повітря може викликати симптоми, схожі на застуду — нежить, чхання та кашель.
Уляна Супрун вказала, на що варто звернути увагу при користуванні зволожувачем, щоб не зашкодити здоров'ю.
Бруду та мікробам легше потрапити у легені
Якщо не очищувати зволожувач, це може стати причиною виникнення ряду проблем з диханням, зокрема запалення та появи симптомів, схожих на застуду. Згідно з рекомендаціями, це варто робити щонайменше кожні 3 дні.
Зволожувачі необхідно чистити кожні 3 дні
Жорстка вода може бути джерелом мінерального пилу
У зволожувачах накопичується та далі поширюється в повітря мінеральний осад із води, яку ми туди наливаємо. Він також може уражувати дихальну систему та спричинювати серйозні проблеми, особливо у немовлят та дітей. Тому наливати у зволожувач потрібно лише чисту, бажано, дистильовану воду.
Додаткові дезінфекційні засоби та ароматичні речовини підвищують ризик алергій
Це особливо актуально для ультразвукових зволожувачів, адже у них рідина розбивається на нанорозмірні частинки, які проникають глибоко у легені. До того ж вони не тільки можуть підвищувати ризик виникнення алергії, а й мати більш серйозні наслідки. До прикладу, саме дезінфектанти у зволожувачах стали причиною кількох десятків випадків уражень легень зі смертельними наслідками.
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