Як шлюб впливає на лікування раку

Відомо, що міцні і щасливі сімейні стосунки сприяють збереженню здоров'я. Не секрет, що у одружених чоловіків менше ризик померти від інфаркту або інсульту. Виявилося, що щасливий сімейний союз допомагає пацієнтам краще переносити лікування від онкологічних захворювань.

Журнал Clinical Oncology опублікував аналіз 1,3 мільйона випадків лікування онкологічних захворювань.

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Виявилося, що пацієнти, які перебувають у шлюбі, меють меншу ймовірність розвитку метастаз, в 1,5 рази частіше отримують повний цикл лікування і на 20% рідше вмирають від онкологічного захворювання в порівнянні з самотніми людьми (також розведені/овдовілі пацієнти).



Найпошириніші види раку

Важливо, що позитивний ефект від шлюбу особливо виражений у чоловіків. Жінки теж отримували позитивний ефект, але значно менший.

Нещодавно урологи теж змогли оцінити переваги сімейних відносин для пацієнтів з раком сечового міхура. У 2018 році були проаналізовано 134 тисяч випадків уротеліальної карциноми.



Пиширення раку в Україні

Найважче пережити рак сечового міхура всіх стадій і ступенів злоякісності вдовам і вдівцям. Наприклад, в разі 4 стадії захворювання 5-річна онко-специфічна виживаність склала: 17.0% – у одружених, 15.1% – у тих, хто в розлученні, 12.2% – у самотніх і лише 8.8% – у вдівців.

Зрозуміло, що кожне з досліджень має свої обмеження і має сприйматися з часткою критики. Але основна суть в тому, що люди ймовірно раніше звернуться до лікаря, отримають хороше лікування і переживуть його, якщо у них є заради чого жити.

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