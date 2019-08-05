Як схуднути людям, які схильні до повноти: назвали найефективніші вправи

813 Читать новость на русском
Назвали найкращі вправи для людей, які схильні до повноти
Назвали найкращі вправи для людей, які схильні до повноти / vco-global.com

Людям, які генетично схильні до повноти, для схуднення підходять далеко не всі види фізичної активності. До прикладу, неефективними будуть плавання та катання на велосипеді.

Вчені з Національного університету Тайваню провели аналіз стану здоров’я 18 тисяч осіб з надмірною вагою, пише PLOS Genetics.

Читайте також: Виявили бактерії, які допоможуть боротися з ожирінням

Учасники регулярно проходили медогляд, а також перевірялися в плані харчування і занять спортом. Паралельно учасникам експерименту було проведено генетичний аналіз на наявність специфічних мутацій в організмі, що обумовлюють схильність до повноти.

Вчені з'ясували, що людям з "поганими" генами допомагали скинути вагу біг, спортивна ходьба, походи в гори, йога і спортивні танці.

via GIPHY

Водночас такі популярні види активності, як плавання, катання на велосипеді та заняття розтяжкою, їм не допомагали.

Результати дослідженнях допоможуть експертам, які працюють з людьми в програмах схуднення.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
На Київщині неочікувано випав сніг: фото
сьогодні
17775
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Спорт Ожиріння
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
2 серпня 13:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Ірина Полицька 25975
Топ-6 міфів про грудне вигодовування: що необхідно знати
1 серпня 14:46 Топ-6 міфів про грудне вигодовування: що необхідно знати
Настя Сукач 11879
Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
1 серпня 07:40 Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
Яніна Ткачук 1393
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
29 липня 08:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 19178
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
26 липня 21:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 8597
Новини
Більше новин
Залиште відгук