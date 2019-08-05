Як схуднути людям, які схильні до повноти: назвали найефективніші вправи

Людям, які генетично схильні до повноти, для схуднення підходять далеко не всі види фізичної активності. До прикладу, неефективними будуть плавання та катання на велосипеді.

Вчені з Національного університету Тайваню провели аналіз стану здоров’я 18 тисяч осіб з надмірною вагою, пише PLOS Genetics.

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Учасники регулярно проходили медогляд, а також перевірялися в плані харчування і занять спортом. Паралельно учасникам експерименту було проведено генетичний аналіз на наявність специфічних мутацій в організмі, що обумовлюють схильність до повноти.

Вчені з'ясували, що людям з "поганими" генами допомагали скинути вагу біг, спортивна ходьба, походи в гори, йога і спортивні танці.

Водночас такі популярні види активності, як плавання, катання на велосипеді та заняття розтяжкою, їм не допомагали.

Результати дослідженнях допоможуть експертам, які працюють з людьми в програмах схуднення.

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