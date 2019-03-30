Як схуднути просто і не змінювати свій раціон

Одні дієтологи радять радикально змінити свій раціон, щоб досягнути бажаного ефекту. Але часто це призводить до стресу, адже улюблена їжа є під забороною. Тому після закінчення дієти люди повертаються до попереднього раціону та набирають ще більше ваги.

Дієтолог Андрій Маковецький назвав п’ять правил, які допоможуть схуднути без кардинальних змін.

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1. За 15 хвилин до прийому їжі пийте воду.

Склянку води. Це потрібно не для того щоб зменшити апетит, а щоб було хороше травлення. Чим краще травлення, тим краще засвоюються корисні речовини. А чим краще засвоєння – тим більше і довше буде відчуття насиченості. Крім того, чим більше свіжої, не кип’яченої води випиваємо 0 тим менший відсоток жиру в організмі.

2. Солодощі вживайте до 14:00

Якщо так робити то майже всі калорії спалюються і не перетворюються на жир. Чим ближче до вечора, тим більша ймовірність конвертації в зайвий жирок. Краще обов’язково з’їсти це на початку дня, ніж цілий день утримуватися, а потім ввечері з’їсти все.



Солодощі вживайте до 14:00

3. Лягайте до 12 ночі, прокидайтеся до 8 ранку

Організм має свої біоритми і якщо правильно лягати спати, організм правильно працює, правильно відновлюється і не піддається стресу. А якщо немає стресів через пізній сон, то всі процеси правильно проходять, організм добре спалює жири. Краще не спати більше ніж 8-9 годин і не менше ніж 7.

4. Вірте, що ви схуднете

Викиньте думки про те, що ви не зможете скинути зайву вагу. Забудьте про генетику, гормони, у вас все вийде. Це все психосоматика, якщо ми віримо що ми хворі, то ми захворіємо, якщо віримо що ми здорові – то організм в рази швидше відновиться після хвороби, навіть без стимуляторів. Тому, це ще один з ключових факторів для схуднення.

5. Більше дихайте

Чим більше кисню потрапляє в наш організм – тим краще окислюються жири і тим легше вони спалюються. До прикладу, під час бігу спалюється не більше калорій, ніж за одне важке тренування. Але коли ми бігаємо, то калорії організм бере саме з жиру, а не з м’язів чи глікогенових запасів.

Все це пов’язано не лише з бігом, а і з інтенсивним диханням. Тому, якщо не маєте можливості бігати, то робіть дихальні вправи хоча б раз в день по 5-10 хв, повільно вдихаючи повітря на повні груди і живіт, носом, та повільно видихаючи ротом.





Дотримуйтеся щодня цих правил і будете мати результат.

Якщо ж хочете якісного результату без шкоди для здоров’я і щоб це було достатньо швидко, тоді потрібно або самостійно витрачати час на підрахунок калорій і вивчення матеріалу про своє тіло, або звернутися по допомогу до професіонала.

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