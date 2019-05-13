Як схуднути раз і назавжди: ефективні принципи

Люди ставлять собі різні цілі щодо схуднення. До прикладу, одні прагнуть схуднути до літа, інші просто обмежують свій раціон час від часу, щоб залишатися у формі, а треті – хочуть схуднути та не повертатися до попередньої ваги.

Здорове та струнке тіло – це реальна мета, якої можна досягнути. Нутриціолог Світлана Нікітчук назвала основні принципи, які допоможуть позбутися попередньої ваги раз і назавжди.

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1. Забудьте про слово "дієта". Вам потрібен повноцінний збалансований раціон на ваш смак і бюджет. Для цього потрібно правильно скласти режим харчування без дефіцитів вітамінів та мікроелементів. І головне, щоб ви почувалися з цим раціоном комфортно, а не відчували певні обмеження у харчах.

2. Вам не потрібен абонемент в тренажерний зал. Досить буде тренувань вдома тричі на тиждень 20 – 30 хвилин. Також можна бігати або ж займатися швидкою ходьбою.

Якщо ж ви не можете тренуватися вдома через стан здоров’я, то дієтолог радить проходити щодня 10 тисяч кроків.

3. Ставте реальні цілі – 3-4 кг на місяць. Вважайте, що скільки місяців буде тривати ваша робота. Налаштуйтеся на довгострокові зміни та на те, що все вийде.

4. Змінюйте продуктовий кошик. Зміни повинні бути не тимчасовими, а назавжди.

Важливо змінити звички в їжі й харчову поведінку. І не думайте, що правильний раціон – це несмачні продукти.

5. У процесі схуднення вивчаємо всі питання у сфері харчування:

КБЖВ (калорії, білки, жири та вуглеводи) що це і для чого?

Що таке базовий обмін?

Як йде жир?

Підходьте усвідомлено до цього процесу, вам потрібно розуміти, що відбувається в організмі, коли, до прикладу, вам хочеться з'їсти чогось шкідливого.

6. Після зниження ваги підвищуємо кількість калорій. Але при цьому потрібно залишатися на здорових продуктах. Потрібно грамотно та плавно вийти з дієтичного харчування та перейти на основне.

7. Утримуйте вагу, чітко контролюючи й коригуючи її 3 роки.

8. Святкуйте перемогу. Вам вдалося знизити вагу і тепер вона залишиться такою назавжди, якщо ви будете дотримуватися правильного раціону.

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