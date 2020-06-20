Перше, що приходить на думку якщо є бажання схуднути, – це дієта. Швидкі методи схуднення дуже хитка річ, адже окрім короткотривалого ефекту, вони можуть завдати чимало шкоди здоров'ю та самопочуттю.

Все ж люди краще стали розуміти недоцільність і шкідливість дієт, особливо строгих, зокрема відмова від їжі зовсім, чи всілякі кефірні, оцтові чи яблучні дієти. Але все ще є багато людей, які обмежують себе в їжі прикриваючись "лікувальними дієтами". 24 канал зібрав топ популярних дієт і розібрався, чому це ненайкращий спосіб схуднення.

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Чому дієти небезпечні?

Почати можна з найбільш відомого факту – приблизно 95 відсотків людей, які сідають на дієту, через рік після закінчення процесу або набирають ту ж вагу, або навіть більшу.

Тож з якими ще медичними проблемами стикається людина, яка дотримується тої чи іншої дієти?

Дієти – це зміїна отрута 21-го сторіччя,

– зазначає британський професор психології ожиріння Бен Флетчер.



Чому дієти погано впливають на здоров'я / Фото Unsplash

Кето-дієта

Такий тип дієти наразі є дуже популярним, все більше людей без показань лікарів, самостійно вирішують харчуватися за такою системою. А все тому, що є наукові праці, які свідчать про її користь для певних груп населення. Зокрема, кетогенну дієту використовують як альтернативну терапію при різних формах епілепсій, психічних розладах, зокрема при шизофренії, у дітей з розладами аутичного спектра.

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Але варто розуміти, що це передусім лікувальна дієта, її повинен призначати лікар, за умови наявності показань. Для усіх такий тип харчування не підходить і замість користі принесе лише шкоду.

Ось низка побічних ефектів, які змусять забути про кетогенну дієту:

диспептичні явища (нудота, блювання, закрепи);

панкреатит, гепатит;

гіповітаміноз;

анемія;

кардіоміопатія;

порушення щільності кісткової тканини;

гіпокарнітинемія, гіпопротеїнемія.

Кетогенна дієта передбачає вживання жирної їжі / Фото Unsplash

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Дієта Дюкана

Ще одна дуже популярна нині дієта. Її розробив французький доктор Пьєр Дюкан. Він робить акцент на білковій їжі, а в перший етап дієти взагалі виключає будь-які інші продукти. Схема реакції організму при цьому дуже схожа на описану вище. І знову ж таки, людині, яка сидить на цій дієті, доведеться так харчуватися все життя, інакше – повернеться не тільки звична вага, але й плюс кілька кіло.

Головний мінус цієї дієти – незбалансованість поживних речовин. Навіть сам автор такого харчування наголошує на необхідності щоденного вживання вітамінів, мінералів та харчових додатків.

Один із негативів, до яких призводить дієта Дюкана і відмова від жирів та вуглеводів – це неможливість завагітніти, порушення у менструальному циклі, гормональні збої, передчасне старіння, проблеми з нирками, тощо.



Які небезпеки дієти Дюкана

Питна дієта

Ця дієта полягає в тому, що треба багато пити води і вживати виключно рідкі страви. Через таке харчування організм не отримує харчових волокон. Плюс людина не отримує потрібної кількості денної норми вітамінів та мінералів.

Після такої дієти людина матиме проблеми зі здоров’ям у вигляді порушення у роботі шлунково-кишкового тракту.



Питна дієта також не корисна

Інтервальне голодування

Популярність голодування отримало в результаті відкриття аутофагії та біохакінгу нобелівським лауреатом Йосінорі Осумі. Тепер всі думають, що інтервальне голодування – це шлях до молодості, та перезавантаження організму.

Найпоширеніший варіант інтервального голодування – 16/8. Тобто, на 16 годин людина відмовляється від будь-якої їжі, а 8 годин – дотримується нормального харчування. Такий ритм сприяє прискоренню метаболічних процесів. При переході на інтервальне голодування організм запускає процес розщеплення жиру.

Саме через процес аутофагії – процесу оновлення клітин, люди й практикують інтервальне голодування. Але й тут не все так ідеально. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, такий тип харчування вам протипоказаний.



Небезпека інтервального голодування передусім у психологічних моментах / Фото Unsplash

Зокрема, люди із захворюваннями травного тракту, хворі на цукровий діабет 1 типу, вагітні та годуючі мами, люди з розладами харчової поведінки можуть мати в край погані наслідки для здоров'я. Як фізіологічні, так і психологічні, саме через жорсткі обмеження в людей можуть початися психологічні булімія та анорексія, харчові розлади у наш час дуже поширене явище, з яким важко боротись. Тисячі людей потрапляють в пастку залежності від їжі, перетворюють дієту в культ чим і руйнують своє життя.

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Окрім того, усі, хто сидить на будь-якій дієті – мають нестачу вітамінів в організмі, саме ця дуже часто викликає всілякі алергічні реакції та дерматити.

Дієта за Шелтоном

Іншими словами – роздільне харчування, про яке чула, напевно, кожна людина. Білки і вуглеводи необхідно вживати окремо, розділяти – в цьому і суть такої дієти.



Роздільне харчування

Тут все просто: роздільного харчування не може існувати у природі, адже є певна кількість продуктів, в яких є і білки, і вуглеводи. Для прикладу можна навести бобові.

"Солодкі" дієти

Отут взагалі незрозуміло, що за "розумна" людина придумала таку дієту. Це дуже шкідливо, та ще й знижує вагу тіла усього на кілька днів. А потім людина стрімко набирає кілограми.



"Солодка" дієта – найгірша дієта

Загалом, усі дієти викликають стрес для організму, який обертається в депресії, нервові зриви тощо. Також суттєво знижується кількість вітамінів та мікроелементів, що викликає проблеми з імунітетом.

Як же все-таки правильно худнути?

По-перше, завжди варто пам’ятати золоте правило – худнути можна максимум на 1-2 кілограми в місяць без ризику отримати проблеми зі здоров’ям.

По-друге, щоб худнути, дійсно варто зменшити кількість цукру, а ще краще – від самого цукру відмовитись, а замінити його на натуральні солодощі – сухофрукти, фрукти, готувати домашню випічку.

Кількість жирів теж варто зменшити, але при тому замінити їх більше на рослинні – оливкова, кокосова олії, наприклад.

Також варто зменшити кількість хлібобулочних виробів у раціоні. Взагалі усякі бутерброди з ковбасами не є корисними.

Одним словом, треба замінити звичне харчування на корисне і ви почнете худнути. Найкраще вживати якомога більше овочів.



Найкраща страва для тих, хто худне – овочеві салати

По-третє, ніхто не зможе нормально схуднути без ризиків для здоров’я без спорту. Це не повинні бути обов’язково силові вправи у залі, якщо ви не полюбляєте качатись. А якщо ви не є, скажімо, поціновувачем бігу, можна замінити його на заняття у басейні, наприклад, аквааеробіку. Якщо ж усі види тренувань є для вас беззмістовними, то завжди можна зайнятись танцями.

Без дотримання цих трьох правил схуднути, не завдаючи шкоди здоров'ю, не вийде.