Як схуднути у проблемних місцях: поради фітнес-тренера

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Як схуднути у проблемних місцях
Як схуднути у проблемних місцях / self.com

Часто можна помітити, що при схудненні жир з живота худне значно швидше, ніж жир з низу. Особливо це помітно у жінок.

Відома фітнес-тренер Аніта Луценко пояснює, що при качанні пресу людина качає весь прямий м’яз живота, а не низ чи верх.

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У жінок це природно – коли є трохи жиру у нижній частині живота.

Є поняття "жирові пастки". Це ділянки жиру, де більше переважають альфа рецептори. Такі місця менше забезпечуються кров’ю, зокрема це – низ живота, стегна і сідниці, у когось над колінами ділянка або ікри.

Такі місця визначаються генетично. Якщо у мами руки товсті, то у дочки теж будуть.

З цих місць жир йде в останні моменти, вони худнуть найгірше, але все-таки худнуть. І тут важливіше харчування ніж вправи.

На проблемні місця фітнес-тренер радить застосовувати місцеве поліпшення кровопостачання — масажі, щітки, лімфопресінг терапія.

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Вправи ж краще робити на всі групи м'язів, особливо великі (ноги, спина), а не тільки проблемні, щоб організм в цілому більше витрачав кілокалорій.

Також потрібно зменшити хронічного стрес, водночас — збільшити кількість гострого стресу з якісним відновленням після нього.

 
Гострий стрес – що це?
Це спорт, періодичне голодування (16/8, наприклад), загартовування, періодичне зменшення калорійності хоча б одного прийому їжі або його пропуск.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Краса Фітнес Здорове життя
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