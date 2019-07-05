Як схуднути у проблемних місцях: поради фітнес-тренера
Часто можна помітити, що при схудненні жир з живота худне значно швидше, ніж жир з низу. Особливо це помітно у жінок.
Відома фітнес-тренер Аніта Луценко пояснює, що при качанні пресу людина качає весь прямий м’яз живота, а не низ чи верх.
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У жінок це природно – коли є трохи жиру у нижній частині живота.
Є поняття "жирові пастки". Це ділянки жиру, де більше переважають альфа рецептори. Такі місця менше забезпечуються кров’ю, зокрема це – низ живота, стегна і сідниці, у когось над колінами ділянка або ікри.
Такі місця визначаються генетично. Якщо у мами руки товсті, то у дочки теж будуть.
З цих місць жир йде в останні моменти, вони худнуть найгірше, але все-таки худнуть. І тут важливіше харчування ніж вправи.
На проблемні місця фітнес-тренер радить застосовувати місцеве поліпшення кровопостачання — масажі, щітки, лімфопресінг терапія.
Вправи ж краще робити на всі групи м'язів, особливо великі (ноги, спина), а не тільки проблемні, щоб організм в цілому більше витрачав кілокалорій.
Також потрібно зменшити хронічного стрес, водночас — збільшити кількість гострого стресу з якісним відновленням після нього.
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