Як швидко куріння зістарює обличчя: дослідження

Куріння згубно впливає на здоров'я, про це не втомлюються повторювати лікарі, вчені та й виробники тютюну теж це визнають. Також не секрет, що куріння негативно впливає й на зовнішність людей. Зокрема, сприяє швидкому старінню. Через скільки часу куріння "проявиться" у вас на обличчі – відповіли вчені.

Вчені з Бристольського університету розповіли, що куріння є фактором передчасного зістареного обличчя.

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Куріння сприяє передчасному старінню

Через куріння ваша шкіра передчасно старіє на 10-20 років і в три рази підвищується ймовірність появи зморшок на обличчі, особливо навколо очей і рота.

Також куріння спричиняє жовтуватий або жовтувато-сірий колір обличчя і запалі щоки, зазначають вчені.



Куріння майже відразу сприяє старінню шкіри

Як проводили дослідження

Для дослідження вчені залучили дві групи учасників: у першій було 182 961 учасника, які ніколи не курили, у другій – 150 831 людини, які курили на момент проведення експерименту або в минулому.

Відтак, виявилось, що люди з другої групи були більш схильні до передчасного старіння шкіри обличчя, а також до гіршої функціональності легень і мали високі ризики раку шкіри.

Куріння блокує доступ кисню до шкіри. Це у свою чергу сприяє тому, що шкіра старіє швидше та виглядає сірою і тьмяною. Токсини від куріння, які накопичуються у вашому організмі через звичку курити, також спричиняють целюліт, – йдеться у повідомленні Національної служби охорони здоров'я Великобританії.