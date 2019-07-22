Як швидко заснути та добре виспатися

Якщо ви мали стресовий день, часом буває важко заснути. Вчені з'ясували, що цій проблемі можна легко заради, просто прийнявши теплий душ або ванну.

Науковці з Техаського університету в Остіні переконують, що для здорового сну без 30 разів прокидання за ніч людині необхідна певна температура тіла, пише MedicalXpress.

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Приймати душ або ванну необхідно за півтори години до сну. Температура води має бути 40-43 градуси за Цельсієм.

Завдяки цьому методу час, витрачений на вкладання-засинання, може скоротитись в середньому на 10 хвилин.

У рамках дослідження провели понад 5 тисяч ескпериментів. Згідно із результатами, саме теплі водні процедури на ніч оптимально розслаблюють організм й готують людину до сну.

Загалом про гігієну сну:

Спіть стільки, скільки необхідно, щоб відчувати себе бадьорим (зазвичай сім-вісім годин для дорослих).

Підтримуйте регулярний графік сну, зокрема регулярний час пробудження вранці.

Намагайтеся не змушувати себе спати.

Уникайте напоїв з кофеїном після обіду.

Уникайте вживання алкоголю перед сном (наприклад, пізно вдень і ввечері).

Уникайте куріння, особливо у вечірній час.

Створіть обстановку в спальні з мінімальними стимулами (стимули – це, наприклад, світло, телевізор або радіо).

Уникайте тривалого використання світловипромінюючих екранів (ноутбуки, планшети, смартфони, електронні книги) перед сном.

Уникайте денного сну, особливо довше 20-30 хвилин, особливо в кінці дня.

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