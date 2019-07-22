Як швидко заснути та добре виспатися

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Здоровий сон – запорука продуктивного дня
Здоровий сон – запорука продуктивного дня / utro.ru

Якщо ви мали стресовий день, часом буває важко заснути. Вчені з'ясували, що цій проблемі можна легко заради, просто прийнявши теплий душ або ванну.

Науковці з Техаського університету в Остіні переконують, що для здорового сну без 30 разів прокидання за ніч людині необхідна певна температура тіла, пише MedicalXpress.

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Приймати душ або ванну необхідно за півтори години до сну. Температура води має бути 40-43 градуси за Цельсієм. 

Завдяки цьому методу час, витрачений на вкладання-засинання, може скоротитись в середньому на 10 хвилин.

У рамках дослідження провели понад 5 тисяч ескпериментів. Згідно із результатами, саме теплі водні процедури на ніч оптимально розслаблюють організм й готують людину до сну. 

Загалом про гігієну сну:

  • Спіть стільки, скільки необхідно, щоб відчувати себе бадьорим (зазвичай сім-вісім годин для дорослих).
  • Підтримуйте регулярний графік сну, зокрема регулярний час пробудження вранці.
  • Намагайтеся не змушувати себе спати.
  • Уникайте напоїв з кофеїном після обіду.
  • Уникайте вживання алкоголю перед сном (наприклад, пізно вдень і ввечері).
  • Уникайте куріння, особливо у вечірній час.
  • Створіть обстановку в спальні з мінімальними стимулами (стимули – це, наприклад, світло, телевізор або радіо).
  • Уникайте тривалого використання світловипромінюючих екранів (ноутбуки, планшети, смартфони, електронні книги) перед сном.
  • Уникайте денного сну, особливо довше 20-30 хвилин, особливо в кінці дня.

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Теги: Поради Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Сон
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