Як склад розуму чоловіки впливає на бажання одружуватися

За типом інтелекту чоловіків можна визначити, наскільки вони схильні до шлюбу. Виявляється, гуманітарії охочіше одружуються, ніж технарі.

Фінських і американських вчені обробили особисті дані 190 000 фінів: одружених, неодружених і розлучених. Крім соціального статусу, враховувалися IQ і доходи учасників,.

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За результатами тесту на інтелект чоловіків віднесли до одного з трьох типів: вербального, логічного і числового.



Розумні чоловіки охочіше одружуються

До першого типу віднесли респондентів, які виявили здібності до мови і краще впоралися з лінгвістичними, а не математичними завданнями. Виявилося, що чоловіки такого складу розуму охочіше одружуються. До речі, як і багаті чоловіки.

Серед опитаних з високим інтелектом виявилося більше тих, хто одружений довше чотирьох років, ніж серед учасників з низькими балами.

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