Як склад розуму чоловіки впливає на бажання одружуватися
За типом інтелекту чоловіків можна визначити, наскільки вони схильні до шлюбу. Виявляється, гуманітарії охочіше одружуються, ніж технарі.
Фінських і американських вчені обробили особисті дані 190 000 фінів: одружених, неодружених і розлучених. Крім соціального статусу, враховувалися IQ і доходи учасників,.
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За результатами тесту на інтелект чоловіків віднесли до одного з трьох типів: вербального, логічного і числового.
Розумні чоловіки охочіше одружуються
До першого типу віднесли респондентів, які виявили здібності до мови і краще впоралися з лінгвістичними, а не математичними завданнями. Виявилося, що чоловіки такого складу розуму охочіше одружуються. До речі, як і багаті чоловіки.
Серед опитаних з високим інтелектом виявилося більше тих, хто одружений довше чотирьох років, ніж серед учасників з низькими балами.
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