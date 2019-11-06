Як слухати музику в навушниках, щоб не нашкодити собі

Прослуховування музики на великій гучності дійсно може привести до зниження слуху. Причому, чим більше часу і чим голосніше людина слухає музику в навушниках, тим гірше для вух.

Гучна музика та шум руйнують волоски равлика – органу, який "записує" і передає звуки різної частоти в мозок.

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Порушення слуху розвиваються поступово, і в тяжких випадках вони, як правило, необоротні. Деякі препарати можуть уповільнити хворобу або трохи поліпшити слух, але повністю відновити його не вийде.

Як слухати музику і не нашкодити здоров'ю?

1. Дотримуватися правила "80-90"

Дослідники рекомендують слухати музику на 80% від гучності не більше 90 хвилин. Якщо хочете слухати довше – не проблема: зробіть перерву, а потім знизьте гучність до 60%.

Слухати музику на максимальній гучності не рекомендується: у більшості сучасних пристроїв це 100 дБ і більше. Більш як 15 хвилин в такому режимі вже можуть нашкодити слуху.



Краще використовувати внутрішньоканальні навушники

2. Використовувати внутрішньоканальні навушники

Чим більше шуму навколо, тим голосніше ми робимо музику в навушниках. При навколишньому шумі в 80 дБ (а це тихіше, ніж у вагоні метро) – люди слухають музику на рівні 93 дБ і вище.

Щоб навколишній шум менше впливав на гучність музики, дослідники рекомендують використовувати внутрішньоканальні навушники. Вони краще всіх блокують навколишні звуки, і ми можемо слухати музику на комфортному рівні.

Навушники з активним шумозаглушенням ефективніше усувають сторонні звуки. Але досліджень про їх вплив на слух ніхто не проводив.

3. Слухати музику у двох навушниках

З одним навушником ми мимоволі додаємо більше гучності, щоб краще чути музику. Тому вчені рекомендують завжди використовувати два навушники. Якщо хочете слухати в одному – простежте, що ви точно користуєтесь правилом "80-90".

4. Зменшити звук, якщо чуєте дзвін у вухах

Один із симптомів, який говорить про те, що ми слухаємо музику дуже голосно, – дзвін у вухах. Якщо відчуваєте щось схоже, припиніть використання, а в майбутньому знизьте рівень гучності.

5. Не застосовувати внутрішньоканальні навушники при захворюваннях вуха

Вакуумні навушники більше подразнюють шкіру слухового проходу, що може призвести до розвитку зовнішнього отиту. Якщо у вас хронічний зовнішній отит або ви колись хворіли на нього, внутрішньоканальними навушниками краще не користуватися.

6. Не слухати музику в чужих навушниках

На них може бути інфекція, яка викличе зовнішній отит. Вчені рекомендують протерти чужі навушники спиртом, перед тим як їх надягати. Це вб'є більшу частину бактерій і знизить ризик інфекції.

7. Знімати навушники, коли переходите через дорогу

І обов'язково подивіться по сторонах!

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