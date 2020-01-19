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Як смажити їжу без шкоди для здоров'я: відповідь спеціаліста

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Чи можна їсти смажене / Unsplash

Більшість людей вважає, що смажене ніяк не може бути частиною здорового харчування. Насправді, це не зовсім так.

Експертка у сфері харчування Анастасія Каліга пояснила, можна таки смажити чи ні. 

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  • Такий вид обробки, як смаження, може абсолютно спокійно бути у вашому раціоні, але при дотриманні деяких правил. Також пам'ятайте про те, що смажена їжа не повинна бути щоденним задоволенням, як і не може бути основною вашого харчування.
     
  • Важливо розуміти, що є олії, які нагрівати не можна, адже в них можуть утворюватись токсичні речовини, полімери жирних кислот та вільні радикали, які можуть з легкістю зіпсувати нам здоров'я – вони призначені для холодних страв. Є масла, яких не потрібно боятися, на них можна смажити (не часто) і насолоджуватися їжею. Найголовніше – точка задимлення (поріг, при якому масло руйнується і стає непридатним). Цей поріг становить приблизно 160 градусів. Обирайте олію, яка витримує високу температуру і не стає токсичною: авокадо, кокосова, рафінована.

  • На жаль, скоринка повинна бути відсутньою. Чим темніша скоринка, тим більше в ній токсичних речовин, утворених під час обробки. Якщо не хочете відмовлятись від такої їжі, вживайте хоча б значно рідше.
     
  • Найзручніший спосіб посмажити щось і "не нашкодити" собі – це антипригарна сковорода, адже на ній все чудово приготується і без масла, а деякі здатні правильно розподіляти температуру. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
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