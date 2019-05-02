Як смерть улюбленого персонажа впливає на нашу психіку

Може здатися абсурдною думка про те, що деякі люди можуть оплакувати смерть улюбленого персонажа, особливо для тих, хто зазвичай не проявляє жодних емоцій.

Але професор психології Каліфорнійського університету Ялда Улс зазначила, що гіркота втрати персонажа цілком реальна і може вплинути на психіку людини, пише The Hollywood Reporter.

Читайте також: Чому люди шукають собі хвороби в інтернеті

Вчені протягом кількох років вивчають феном парасоціальних відносин, коли людина емоційно прив'язується до вигаданого персонажа або знаменитості. Експерименти щодо парасоціальних відносин також показують, наскільки реальний персонаж для глядача. Інакше кажучи, чим більше мені подобається персонаж А, тим більше він для мене реальний.

Психолог Ялда Улс “Особливо чітко це явище простежується на прикладі кіновсесвіту Marvel. Для мільйонів людей по всьому світу Тоні Старк і Стів Роджерс, присутні на екранах кінотеатрів протягом 11 років, стали не просто персонажами коміксів, але самими справжніми друзями і членами сім'ї. Для багатьох глядачів розставання з улюбленими персонажами може стати справжнім ударом. Проте ці відносини цілком мають сенс”.

За її словами, гірше у цьому відношенні фанатам серіалу "Гра престолів", вимушеним постійно боротися з втратами. У мережі навіть існує спеціальний "лічильник смертей", що нараховує вже більш як 200 випадків втрати.

Однак, персонажі – не єдина вигадана річ, яка може завдавати болю від втрати. Люди також можуть відчувати гіркоту втрати від завершення улюбленого серіалу, фільму або телешоу, навіть якщо за сюжетом всі герої залишаються живі.

Результати маркетингового дослідження показали, що люди мають емоційний зв'язок як з вигаданими персонажами, так і з акторами того ж фільму чи серіалу. Глядачі страждають не тільки через розлучення з улюбленими героями, а й через відчуження від соціального середовища, що оточує той чи інший витвір мистецтва.

Психолог Алан Вольфелт зазначає, що втрата персонажів є важливою частиною життя людини і повинна братися до уваги. Важливо, щоб така людина могла пережити свою втрату, а інші люди його підтримували.

За словами експертів, якщо ви відчуваєте себе кілька втраченим після смерті улюбленого персонажа, це всього лише частина природних психічних процесів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.