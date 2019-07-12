Як собаки можуть допомогти діагностувати рак

Чутливість собачого нюху перевищує людський у тисячі разів. Виявляється, що ці вміння можуть допомогти розпізнати безліч хвороб, наприклад, рак.

Дослідження лабораторії BioScentDx показало, що собаки можуть використовувати свій високорозвинений нюх для визначення раку у людей за зразками крові з точністю до 97% – про це повідомляє видання EurekAlert.

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Результати цього дослідження можуть бути основою нового підходу виявлення захворювань на ранніх стадіях. Окрім того, вони обіцяють бути точними та бюджетними, а також не вимагатимуть хірургічного втручання.

Попри те, що в даний час не існує ліків проти раку, раннє виявлення цього захворювання дає кращу надію на повноцінне одужання. – розповідає дослідниця BioScentDx Хезер Дункейра.

Американські хіміки з лабораторії BioScentDx натренували чотирьох гончих собак розрізняти сироватку крові та зразки, отримані від пацієнтів з раком легенів. Один із дин песиків відмовився допомагати вченим, а троє інших змогли спокійно та вірно визначити злоякісні зразки у 96,7% випадків, а також розрізнити здорові в 97,5% випадків.



Собак тренують визначати рак на ранніх стадіях

За словами вчених, вони планують досягнути успіху у двох напрямках:

– Тренувати собак на інших зразках аналізів, щоб перетворити собачий нюх в повноцінний метод діагностики.

– Ізолювати речовини, на які реагують тварини, щоб краще зрозуміти їх природу. Тоді, можливо, за їхньої присутності вдасться відстежувати рак на ранніх стадіях.

Також вчені розпочали нове дослідження, у якому собаки намагатимуться виявити рак молочної залози. Окрім того, учасники пожертвували зразки свого дихання, аби перевірити, чи зможуть чотирилапі діагностувати онкологію за цим фактором.

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