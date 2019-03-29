Як собаки можуть допомогти людям з епілепсією

За допомогою нюху собаки можуть відчувати напад епілепсії в людини.

У своєму дослідженні французькі вчені з Реннського університету взяли зразки поту в людей під час нападу, а також зразки поту, який виділився під час активного відпочинку, фізичної активності. П'ятьом собакам треба було розрізнити види поту.

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Троє з них зі 100% точністю визначили піт, виділений під час епілептичного нападу, ще двоє правильно його визначили у двох третинах спроб.



Собаки можуть відчувати напад епілепсії в людини

У своєму звіті дослідники підкреслили, що досить чіткі результати є першим кроком для визначення запаху людини, характерного для епілептичного нападу. Утім наразі точно невідомо, як саме змінюється запах людини під час нападу.

Науковці сподіваються, що результати їхнього дослідження допоможуть пацієнтам. Таким чином, пацієнт зможе вчасно покликати на допомогу або дістатися до безпечного місця перед початком нападу.

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