Як собаки впливають на тривалість життя хазяїнів

Щоденні прогулянки з собакою знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань і ранньої смерті.

Вчені з університету Ліверпуля з'ясували, що хазяїни собак рухаються в чотири рази більше, ніж ті, у кого немає домашніх улюбленців.

Читайте також: Коти чи собаки – хто краще впливає на господарів? – Die Welt

У дослідженні взяли участь 385 британських сімей, з них у 191 людини були собаки. Всі випробовувані вказали в анкеті, як часто вони займаються фізичною активністю.

З'ясувалося, що хазяїни собак частіше ведуть активний спосіб життя. Середня тривалість прогулянок на тиждень склала 4 години 8 хвилин (рекомендована норма – не менше 2,5 годин на тиждень).

Раніше вчені встановили, що за допомогою нюху собаки можуть відчувати напад епілепсії в людини.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.