Як собаки впливають на тривалість життя хазяїнів

749 Читать новость на русском
Собаки продовжують життя хазяїв
Собаки продовжують життя хазяїв / pixabay.com

Щоденні прогулянки з собакою знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань і ранньої смерті.

Вчені з університету Ліверпуля з'ясували, що хазяїни собак рухаються в чотири рази більше, ніж ті, у кого немає домашніх улюбленців.

Читайте також: Коти чи собаки – хто краще впливає на господарів? – Die Welt

У дослідженні взяли участь 385 британських сімей, з них у 191 людини були собаки. Всі випробовувані вказали в анкеті, як часто вони займаються фізичною активністю.

via GIPHY

З'ясувалося, що хазяїни собак частіше ведуть активний спосіб життя. Середня тривалість прогулянок на тиждень склала 4 години 8 хвилин (рекомендована норма – не менше 2,5 годин на тиждень).

Раніше вчені встановили, що за допомогою нюху собаки можуть відчувати напад епілепсії в людини.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Як голосували у другому турі президентських виборів-2019: головне
сьогодні
46088
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Світ тварин
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
сьогодні 10:48 Вибори президента України: як прийняти програш свого кандидата
2277
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
20 квітня 15:41 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 2834
Як не посваритися з близькими через вибори президента
19 квітня 14:35 Як не посваритися з близькими через вибори президента
Олександр Бевза 816
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
17 квітня 17:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 1534
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
13 квітня 20:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 8943
Новини
Більше новин
Залиште відгук