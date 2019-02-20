Як солоне, солодке та стрес впливають на зовнішність

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Як солоне, солодке та стрес впливають на зовнішність
Як солоне, солодке та стрес впливають на зовнішність / unsplash.com

Проблеми зі шкірою тісно пов’язані зі способом життя та харчуванням. Можливо, у вашому раціоні багато солодкої та соленої їжі або ж ви часто відчуваєте стрес.

Лікар Андрій Беловєшкін зазначає, що дуже частою проблемою зовнішності є набряклість, рихлість, млявість підшкірної клітковини в цілому або в певних частинах тіла.

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Чому у здорової людини шкіра стає рихлою? Звісно, якщо у неї немає без первинної патології лімфатичної системи.

 
Лікар Андрій Беловєшкін
“Винен натрій. Надлишковий натрій накопичується в підшкірно-жировій клітковині. Цей компонент активує макрофаги, які починають виділяти оксид азоту. Останній розширює судини і особливий фактор росту ендотелію кровоносних судин”

Мережа лімфатичних судин збільшується, а їх тонус – падає. Все це призводить до затримки рідини.

Якщо ви вживаєте велику кількість солоного, то надлишок в харчуванні посилює цей процес зі зрозумілих механізмів. Варто запам’ятати, що надлишок речовини зберігається у підшкірно-жировій клітковині. Натрій здатний пов’язувати велику кількість рідини.

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Солодощі теж погано впливають на шкіру. Інсулін напряму діє на нирки. При цьому стимулюється всмоктування натрію і виникає затримка рідини.

Також інсулін стимулює виділення альдостерону, який також затримує рідину. Чим вище глікемічне навантаження – тим більше затримується рідина.

Стрес не лише збільшує споживання солодкої та соленої їжі, він сам призводить до затримки рідини та натрію. 

Тіло сприймає стрес як фізичну активність, тобто втрату води та натрію з потом. Через симпатичну нервову систему стрес впливає на певні білки та гормони, які сприяють втраті калію та накопиченню натрію.

 
Лікар Андрій Беловєшкін
“Також стрес діє через активацію гіпоталамо-гіпофізарно-надниркову вісь. Кортизол (гормон стресу – 24) затримує натрій і воду. Стрес включає механізми підготовки до можливої крововтрати. Гормон вазопресин починає затримувати воду. Зрозуміло, весь накопичений натрій залишається не в крові, а йде в тканини, ведучи за собою воду”

Для того, щоб вберегти себе від проблем зі шкірою, необхідно нормалізувати рівень стресу та правильно харчуватися.

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Теги: Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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