Як сон на різних ліжках допоможе покращити секс з партнером

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Сон в різних ліжках покращить секс
Сон в різних ліжках покращить секс / unsplash.com

Партнерам, які давно живуть разом, корисно спати окремо. До такого висновку прийшли дослідники з Великобританії.

Для багатьох пар, що знаходяться в довготривалих стосунках, важливо зберегти хвилюючі інтимні речі. Цьому може сприяти планування ночі побачень, які внесуть в сексуальне життя різноманіття.

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Опитування, проведене на замовлення компанії Bensons for Beds, показав, що 34% пар, які почали спати окремо, поліпшили своє інтимне життя і стали займатися любов'ю частіше.

Сон на різних ліжках корисний для пар
Сон на різних ліжках корисний для пар

40% британських пар періодично сплять окремо від своїх партнерів, більшість (51%) кажуть, що це роблять, оскільки їхній партнер заважає заснути.

Крім того, 16% це допомогло урізноманітнити секс і займатися ним не тільки в спальні. За словами 38% опитаних, сон в різних ліжках в цілому позитивно вплинув на їхні стосунки.

Хоч би що там було, 36% опитаних пар до такого кроку категорично не готові – за їхніми словами, вони будуть сумувати за партнером.

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Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я Здорове життя Секс
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