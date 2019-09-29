Як сон відрізняється за віком, країною та гендером: всесвітнє дослідження

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Цікаві факти про сон
Цікаві факти про сон / Unsplash

Існують відмінності у тривалості та термінах сну за віком, географічним регіоном та статтю.

У щорічному всесвітньому дослідженні сну було вивчено майже чверть мільйона нічних снів, пише Medical News.

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Дослідження проводилось серед людей від 16 до 30 років, за якими спостерігали впродовж двох тижнів.

Найдовше сплять мешканці Європи та Північної Америки, а найкоротший сон спостерігався в країнах Азії.


Як сплять люди з різних куточків світу

За своїм часовим поясом найпізніше прокидаються жителі Близького Сходу. Жителі Океанії виявилися ранніми пташками, адже прокидаються найраніше у світі. 

Час сну молоді віком від 16 до 24 років значно довший, ніж у їх старших людей. 

Цікаво, що дівчата люблять спати більше, ніж хлопці, які лягають спати раніше за них.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Сон
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