Як сон відрізняється за віком, країною та гендером: всесвітнє дослідження

Існують відмінності у тривалості та термінах сну за віком, географічним регіоном та статтю.

У щорічному всесвітньому дослідженні сну було вивчено майже чверть мільйона нічних снів, пише Medical News.

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Дослідження проводилось серед людей від 16 до 30 років, за якими спостерігали впродовж двох тижнів.

Найдовше сплять мешканці Європи та Північної Америки, а найкоротший сон спостерігався в країнах Азії.



Як сплять люди з різних куточків світу

За своїм часовим поясом найпізніше прокидаються жителі Близького Сходу. Жителі Океанії виявилися ранніми пташками, адже прокидаються найраніше у світі.

Час сну молоді віком від 16 до 24 років значно довший, ніж у їх старших людей.

Цікаво, що дівчата люблять спати більше, ніж хлопці, які лягають спати раніше за них.

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