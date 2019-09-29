Як сон відрізняється за віком, країною та гендером: всесвітнє дослідження
Існують відмінності у тривалості та термінах сну за віком, географічним регіоном та статтю.
У щорічному всесвітньому дослідженні сну було вивчено майже чверть мільйона нічних снів, пише Medical News.
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Дослідження проводилось серед людей від 16 до 30 років, за якими спостерігали впродовж двох тижнів.
Найдовше сплять мешканці Європи та Північної Америки, а найкоротший сон спостерігався в країнах Азії.
Як сплять люди з різних куточків світу
За своїм часовим поясом найпізніше прокидаються жителі Близького Сходу. Жителі Океанії виявилися ранніми пташками, адже прокидаються найраніше у світі.
Час сну молоді віком від 16 до 24 років значно довший, ніж у їх старших людей.
Цікаво, що дівчата люблять спати більше, ніж хлопці, які лягають спати раніше за них.
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