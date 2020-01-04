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Як сон впливає на здоров'я наших легенів

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Вплив сну на здоров'я людини / Pexels

Люди, які регулярно сплять понад 11 годин або менше ніж 4 години на добу, майже втричі частіше страждають від фіброзу легенів.

Наш біологічний годинник регулює ледь не кожну клітину тіла, керуючи циклами в багатьох процесах, враховуючи сон, секрецію гормонів та обмін речовин, повідомляє Proceedings of the National Academy of Sciences

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Дослідження на мишах показали, що змінюючи годинниковий механізм, можна порушити фіброзний процес, тим самим підвищити ймовірність розвитку легеневого фіброзу у тварин.

Використовуючи дані з британського Біобанку, дослідники довели, що легеневий фіброз пов'язаний з недо- та пересипанням.

Люди, які сплять до 4 годин на день, подвоюють шанси на розвиток легеневого фіброзу. Натомість люди, які сплять понад 11 годин в день, збільшують шанси на розвиток легеневого фіброзу втричі. 

Фіброз легенів
Рентгенограма грудної клітини пацієнта з ідіопатичним легеневим фіброзом / Фото: Вікіпедія

Менші, але все ж підвищені ризики були помічені й в тих людей, які люблять лягати спати пізно вночі або працюють позмінно.

Дослідники пояснюють це експресією "годинникового гена" – REVERBα. Цей ген продукує білок, який впливає на синтез колагену мезенхімальними стовбуровими клітинами, тим самим сприяючи утворенню рубців.

Легеневий фіброз – це руйнівний невиліковний стан. Тому розуміння того, що біологічний годинник впливає на нього, відкриває нові способи лікування або профілактики цього стану,
– сказав провідний дослідник Доктор Джон Блейклі. 

Варто зауважити, що попередні дослідження фахівців вказували на те, що нездоровий сон пов'язаний з розвитком діабету, раку, остеопорозу, інсульту та інфекційних захворювань.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я дослідження Сон
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