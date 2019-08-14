Як сонце руйнує нашу шкіру

Вважають, що шоколадна засмага – ознака успішного літнього відпочинку. Але насправді, рівний темний колір шкіри є ознакою її фотопошкодження.

Про те, що собою являє цей стан, чому виникає і як він пов'язаний з процесами старіння, розповіла косметолог Анна Кравчук.

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Фотопошкодження – що це? Фотопошкодження – це стан при якому спостерігається безпосереднє ушкодження шкіри. Відбувається це під впливом ультрафіолетового випромінювання. Виникати воно може в будь-якому віці та при будь-якому типі шкіри (незалежно від пори року).



Фотопошкодження шкіри

Як його розпізнати?

Під час тривалого перебування на активному сонці, УФ-промені пошкоджують молекули ДНК клітин і запускають окислювальні процеси. В результаті на шкірі проявляється засмага, що і є першим симптомом фотопошкодження.

Засмага – спроба шкіри захиститися від сонячного впливу шляхом вироблення меланіну (пігмент, який синтезує меланоцити). Він і забарвлює шкіру в коричневий колір.

Поява засмаги свідчить про те, що ДНК клітин були пошкоджені. Тому вираз "здорова засмага" – це поєднання взаємовиключних понять.

Фотопокодження – стани Засмага Веснянки Лентіго (сонячне, вікове) Злоякісне лентіго, лентіго-меланома Сонячний кератоз Рак шкіри

Результатом фотопшкодження є фотостаріння шкіри. Вона втрачає еластичність, потовщується, стає в'ялою, сухою, зморшкуватою (з'являється сітка дрібних зморшок). УФ-промені знижують функціональну активність білків і сильно виснажують антиоксидантний захист організму.

Відтак, іноді може розвиватися сонячний еластоз, при якому на обличчі з'являються глибокі й множинні заломи, що свідчать про накопичення в дермі структурно пошкоджених волокон еластину.



Фотостаріння шкіри

Як вберегти шкіру від фотопошкождження?

Найкращим способом уникнути поганих наслідків сонця – полюбити засмагати в тіні.

Однак, варто пам’ятати, що сонце сприяє синтезу вітаміну D. Тому уникати його не потрібно. Ви можете спокійно приймати сонячні ванни протягом 15 хвилин кожен день. Цього цілком вистачить для того, щоб поповнити запаси прогормона D.

Обов’язково користуйтеся сонцезахистом, але робіть це правильно! Часто люди наносять сонцезахисний крем лише один раз в день, що є недієвим. Тривалість дії більшості сонцезахисних засобів 1.5 -2 години. Також люди часто наносять недостатню кількість крему, в середньому треба 1 чайна ложечка за одне нанесення.