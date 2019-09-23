Як стан здоров'я матері впливає на розвиток аутизму у дитини

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Як запобігти аутизму
Як запобігти аутизму / unsplash.com

Анемія на початку вагітності може призвести до низки серйозних захворювань дитини. Ризик аутизму у такому випадку збільшується майже вдвічі.

Серед жінок, які страждали на анемію у перші 30 тижнів вагітності 5% дітей народилися з аутизмом, у той час як у жінок без анемії 3,5% дітей мають такий діагноз, розповіли автори дослідження.

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Під час дослідження лікарі зібрали дані про близько 300 тисяч матерів та понад 500 тисяч дітей, народжених у Швеції між 1987 та 2010 роками. Серед 6% матерів з анемією 5% мали цей діагноз на початку вагітності. 

Показники на СДУГ виросли на 9,3% проти 7%, а інтелектуальної інвалідності – 3% проти 1,3%.

 
СДУГ – що це?
Синдром дефіциту уваги – певний тип поведінки, який супроводжується порушеннями уваги, загального розвитку та гіперактивністю. СДУГ спостерігається як і у дітей, так і у дорослих. 

Команда вчених зі Стокгольма підрахувала, що ризик виникнення аутизму у дітей, народжених від жінок з анемією на початку вагітності на 44% більший, ніж у дітей здорових матерів.

Ризик СДУГ збільшився на 37%, а ризик інтелектуальної інвалідності виріс на 120%.

Поки дослідники не знають точної причини, проте зазначають, що діагноз анемії на початку вагітності може означати серйозний дефіцит харчування для плоду. 

Анемія під час вагітності
Анемія на початку вагітності збільшує ризик аутизму у дитини

Чому анемія має вплив саме на початку вагітності

Під час вагітності усі частини головного мозку та нервової системи дитини розвиваються у різний проміжок часу. Саме тому анемія у перші 30 тижнів вагітності може мати вплив на розвиток плоду, а подальші тижні – ні.   

Команда вчених заявила, що вагітним жінкам можуть знадобитися препарати заліза, проте для остаточного підтвердження варто провести ряд додаткових досліджень.

Проте загальновідомим та беззаперечним фактом залишається те, що харчування матері є надзвичайно важливим, адже це забезпечує основи розвитку дитини.

Варто зазначити, що від 15% до 20% вагітних страждають анемією через нестачу заліза. Переважно анемія діагностується наприкінці вагітності, адже плід споживає багато заліза від матері.

 
Анемія – симптоми
• бліда та суха шкіра;
• запаморочення;
• задишка під час фізичних вправ;
• прискорене серцебиття (тахікардія);
• ламкість нігтів;
• випадіння волосся;
• хворобливі виразки в ротовій порожнині;
• відчуття печіння на язику;
• ускладнення при ковтанні;
• тріщини в куточках рота;
• втрата апетиту;
• виникнення стоматиту;
• порушення смакових та нюхових рецепторів (бажання їсти крейду або ж вдихнути пари ацетону, тощо).

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Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Новини Здоров'я Жіноче здоров’я дослідження Здорове харчування Лікування
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