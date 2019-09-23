Як стан здоров'я матері впливає на розвиток аутизму у дитини

Анемія на початку вагітності може призвести до низки серйозних захворювань дитини. Ризик аутизму у такому випадку збільшується майже вдвічі.

Серед жінок, які страждали на анемію у перші 30 тижнів вагітності 5% дітей народилися з аутизмом, у той час як у жінок без анемії 3,5% дітей мають такий діагноз, розповіли автори дослідження.

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Під час дослідження лікарі зібрали дані про близько 300 тисяч матерів та понад 500 тисяч дітей, народжених у Швеції між 1987 та 2010 роками. Серед 6% матерів з анемією 5% мали цей діагноз на початку вагітності.

Показники на СДУГ виросли на 9,3% проти 7%, а інтелектуальної інвалідності – 3% проти 1,3%.

СДУГ – що це? Синдром дефіциту уваги – певний тип поведінки, який супроводжується порушеннями уваги, загального розвитку та гіперактивністю. СДУГ спостерігається як і у дітей, так і у дорослих.

Команда вчених зі Стокгольма підрахувала, що ризик виникнення аутизму у дітей, народжених від жінок з анемією на початку вагітності на 44% більший, ніж у дітей здорових матерів.

Ризик СДУГ збільшився на 37%, а ризик інтелектуальної інвалідності виріс на 120%.

Поки дослідники не знають точної причини, проте зазначають, що діагноз анемії на початку вагітності може означати серйозний дефіцит харчування для плоду.



Анемія на початку вагітності збільшує ризик аутизму у дитини

Чому анемія має вплив саме на початку вагітності

Під час вагітності усі частини головного мозку та нервової системи дитини розвиваються у різний проміжок часу. Саме тому анемія у перші 30 тижнів вагітності може мати вплив на розвиток плоду, а подальші тижні – ні.

Команда вчених заявила, що вагітним жінкам можуть знадобитися препарати заліза, проте для остаточного підтвердження варто провести ряд додаткових досліджень.

Проте загальновідомим та беззаперечним фактом залишається те, що харчування матері є надзвичайно важливим, адже це забезпечує основи розвитку дитини.

Варто зазначити, що від 15% до 20% вагітних страждають анемією через нестачу заліза. Переважно анемія діагностується наприкінці вагітності, адже плід споживає багато заліза від матері.

Анемія – симптоми • бліда та суха шкіра;

• запаморочення;

• задишка під час фізичних вправ;

• прискорене серцебиття (тахікардія);

• ламкість нігтів;

• випадіння волосся;

• хворобливі виразки в ротовій порожнині;

• відчуття печіння на язику;

• ускладнення при ковтанні;

• тріщини в куточках рота;

• втрата апетиту;

• виникнення стоматиту;

• порушення смакових та нюхових рецепторів (бажання їсти крейду або ж вдихнути пари ацетону, тощо).

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