Як стогін під час сексу впливає на інтимні стосунки

Емоції, які людина демонструє в ліжку, прямо пов'язані з відчуттями під час сексу. А звуки, які видає партнер, на підсвідомому рівні свідчать про те, що йому добре. Тому, не варто боятися стогнати під час сексу, адже це змушує відчувати себе ще краще і дійсно робить секс більш приємним.

Сексолог, доктор з Нью-Йоркського університету Жана Врангалова розповіла, що видаючи сексуальні звуки, партнер хоче, аби його друга половинка була щасливою, пише The Sun.

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Окрім того, звуки у ліжку допомагають орієнтуватися в побажаннях партнера, і розуміти, чого він хоче більше або менше.

Основною перевагою сексуальних звуків, якщо вони щирі, є демонстрування, що партнер не байдужий до процесу. Стогони допомагають людям відчувати себе більш впевнено і задоволено в ліжку.



Стогони під час сексу покращують відчуття в ліжку

Тому, сексолог наголошує, аби секс приносив задоволення і ставав щораз кращим, потрібно бути більш відкритим до того, що дійсно вам подобається, і не соромитися бути гучним.

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