Як стрес впливає на розвиток раку

Вчені вважають, що є безліч причин, що обумовлюють вплив стресу на появу онкологічних захворювань.

Японськими вченими недавно було встановлено, що люди, які постійно відчувають стрес (особливо чоловіків) ризик розвитку раку на 11% вищий, ніж у людей, які відчувають стабільно низький рівень стресу.

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Журнал Live Science опублікував дані, отримані фахівцями Інституту раку США і підтверджують, що хронічний стрес дійсно може запускати процеси, що ведуть до появи раку. Як пише видання, зв'язок між стресом і раком забезпечують "безліч біологічних причин".

На думку дослідників, гострий нетривалий стрес часто буває необхідний організму, який таким чином тренується реагувати на небезпечні моменти. Але хронічний стрес, при якому спостерігаються постійна сильна тривожність, психологічна пригніченість, втома, може спровокувати негативні зміни в організмі.

Крім цього хронічний стрес провокує активізацію запальних процесів і ослаблення функцій імунної системи. Це, в свою чергу, також може вплинути на виникнення та розвиток раку, підтвердили автори дослідження.



Стрес пригнічує імунну систему

Водночас Live Science опублікував наукову думку про те, що говорити про стрес як про безумовне призвідників раку поки ще рано. Професорка Еліза Бандера з Інституту раку Рутгерса в Нью-Джерсі заявила, що хоча останнім часом з'являється все більше свідчень про вплив хронічного стресу на ризик появи раку через порушення імунної регуляції, – цей зв'язок все ж таки не вважається офіційною причиною.

Проте всі фахівці сходяться в єдиній думці про те, що зниження рівня стресу підвищує якість і тривалість життя людей, як здорових, так і мають якісь захворювання.

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