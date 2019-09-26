Як Супрун планує піклуватися про здоров'я українців після звільнення з МОЗу

Після залишення посади в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун планує і далі працювати в області медицини. Вона наголосила, що продовжить розвінчувати міфи та писати корисну інформацію на своїй сторінці у Facebook.

Про це ексочільниця МОЗ розповіла у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Супрун запевнила, що зараз вона має трохи більше часу, щоб працювати над своєю сторінкою у Facebook.

"Також є більше зустрічей щодо моєї подальшої роботи. До прикладу, є одна програма, яка називається Dezinfo Portal. Це так зване місце, де можна перевіряти, чи є інформація у Facebook правильною", – сказала вона.

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Ексочільниця МОЗу наголосила, що вони наразі працюють над тим, щоб створити інструмент, який слідкуватиме за такими постами і визначатиме – правда це чи фейк.

Ми хочемо створити такий медичний інструмент, який викриватиме фейки. До прикладу, якісь "антивакцинаторські" пости чи статті, в яких пишуть про якісь "фуфломецини" і кажуть, що це може лікувати все. Такий інструмент показуватиме, що це все фейк і йому не потрібно вірити,

– заявила Уляна Супрун.

Вона наголосила, що фейки – це одна з найбільших проблем в Україні у сфері медицини. "Адже є багато неправди, фейків та маніпуляцій. Ми мусимо знайти спосіб розрізняти правду і брехню", – додала Супрун.



Уляна Супрун

Зазначимо, що на своїй сторінці у Facebook вона впровадила цікаву практику – час від часу чиновниця публікує дописи, в яких спростовує медичні міфи. Її поради і зауваги цитуються у пресі та перевертають уявлення про медицину для українців пострадянської епохи.

Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів – читайте у матеріалі 24 каналу.