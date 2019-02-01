Як татуювання впливають на сексуальне життя

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Як татуювання впливають на сексуальне життя

Наявність татуювань впливає на кількість статевих партнерів – чим більше тату, тим більше зв'язків.

Згідно з опитуванням, в якому брали участь 2000 осіб, більше 40% міленіалів роблять татуювання. В середньому на тілі у них два-три малюнки, а у 18% – шість і більше. Американські дослідники стверджують, що такі люди відкритіші і впевнені в собі, тому і сексуальне життя роблять різноманітнішим.

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При цьому наголошується, що люди з татуюваннями схильніші до психічних розладів і проблем зі сном.

Татуювання
Люди з татуюваннями більше схильні до психічних розладів

"Дослідження встановило зв'язок між татуюванням і ризикованою поведінкою, яка може позначитись на стані здоров'я", –розповіла професорка Кароліна Мортенсен. Вона сподівається, що лікарі будуть враховувати особливості людей з татуюваннями, спираючись на це напрацювання.

Нещодавно вчені встановили, що татуювання можуть викликати запалення м'язів. З такою проблемою до лікарів звернулася 31-річна шотландка, яка набила собі на нозі чергове татуювання, але щось пішло не так.

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Теги: Здоров'я Секс Здорове життя Психологія
Джерело: 24 Канал
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