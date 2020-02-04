Як тип харчування впливає на розвиток циститу
Фахівці долучили до дослідження 9 274 людей та спостерігали за їх станом здоров'я близько 10 років.
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Щоб зрозуміти, чи може дієта зменшити випадки циститу, дослідники слідкували за жителями Тайваню та Китаю, адже серед них багато вегетаріанців з релігійних причин. Отже, за 9 274 особами, третина з яких були вегетаріанцями, дослідники слідкували з 2005 по 2014 рік. Серед 3 040 людей, які були вегетаріанцями, лише у 217 осіб розвинулись ІСШ, у порівнянні зі 444 з 6 684 м'ясоїдів.
Підбиваючи підсумки дослідження вчені виявили, що ті, хто не їдять м'яса, мають менше шансів на розвиток циститу приблизно на 16-18%.
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