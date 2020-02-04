Як тип харчування впливає на розвиток циститу

Фахівці долучили до дослідження 9 274 людей та спостерігали за їх станом здоров'я близько 10 років.

Вчені виявили, що вегетаріанці значно рідше хворіють на інфекції сечовивідних шляхів, ніж "м'ясоїди", повідомляє Nature

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Щоб зрозуміти, чи може дієта зменшити випадки циститу, дослідники слідкували за жителями Тайваню та Китаю, адже серед них багато вегетаріанців з релігійних причин. Отже, за 9 274 особами, третина з яких були вегетаріанцями, дослідники слідкували з 2005 по 2014 рік. Серед 3 040 людей, які були вегетаріанцями, лише у 217 осіб розвинулись ІСШ, у порівнянні зі 444 з 6 684 м'ясоїдів. Цистит – що це? Цистит – це запалення слизової оболонки сечового міхура. Найчастіше від цього захворювання страждають жінки репродуктивного віку. Це зумовлено анатомічними особливостями жіночого організму, в яких сечівник є коротшим і ширшим, ніж у чоловіків, відповідно, інфекції легше потрапляють до сечового міхура. Підбиваючи підсумки дослідження вчені виявили, що ті, хто не їдять м'яса, мають менше шансів на розвиток циститу приблизно на 16-18%.





Фахівці пояснюють це тим, що м'ясо, особливо курятина та свинина, переносять бактерії E.coli, які часто стають збудниками інфекцій сечового міхура, наприклад циститу. Натомість речовини з фруктів та овочів можуть зупинити ріст цих бактерій – наприклад клітковина, яка окислює кишківник.

Тому ті, хто уникають м'яса, можуть мати меншу ймовірність на наявність бактерій кишкової палички в кишківнику. Експерти також вважають, що вегетаріанська дієта з високим вмістом фруктів і овочів містить фітохімічні речовини, які зупиняють ріст бактерій.

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