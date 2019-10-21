Як тренування на голодний шлунок впливає на спалювання жиру

Як правильно харчуватися до та після тренувань – питання, яке цікавить багатьох. Снідати, чи пропускати прийом їжі перед тренуванням?

Тепер вчені з Британії кажуть, що значення сніданку значно переоцінено. А тренуватися до сніданку не лише можна, а навіть треба.

Читайте також: Здорова вага: Супрун назвала ідеальні пропорції тіла

Вчені провели дослідження, яке базувалося на даних 30 чоловіків з надмірною вагою. Одна група добровольців займалися до сніданку, друга група – спершу їла, а потім займалася.

Як наслідок, тренування тих, хто займався на натщесерце, були ефективнішими, вони спалювали вдвічі більше жиру.

Вчені пояснюють такий ефект тим, що тренування на голодний шлунок змушують організм спалювати спершу накопичені вуглеводи, а потім – жирові клітини.

Зокрема, після шести тижнів експерименту ті учасники, які не пропускали сніданок, а їли до тренувань – не втратили вагу. Однак, отримали позитивний вплив на здоров’я.

У них розвинулася чутливість до інсуліну, а значить, знизився ризик діабету і серцевих захворювань.

"І це при тому, що чоловіки з обох груп виконували однакові вправи", – зазначають учені.