Як тривалий голод впливає на організм людини

Кожну четверту суботу листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодоморів. Аби вшанувати пам'ять жертв, редакція Здоров'я 24 вирішила розповісти, що відбувається з людиною, якщо вона не отримує їжі.

23 листопада 2019 року Україна вшановує пам'ять жертв геноциду українського народу. Лише в період з 1932 по 1933 від голоду померло близько 4 мільйони осіб, а з числом ненароджених – понад 6 мільйонів. Далі ви прочитаєте, які страждання переносить людина в процесі голодування.

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Що відбувається з людиною під час голодування

Відповідно, люди в цей період стають млявими та дуже дратівливими.

Жертви голоду бувають на стільки слабкими, що не можуть навіть відчувати спрагу, тому страждають від зневоднення. Через атрофію м'язів їх рухи стають кволими, а через зневоднення шкіра стає сухою та тріскається.



Після тривалого білкового голодування в людей розбухав живіт

Через ослаблення імунітету хвороби стають звичним явищем. Наприклад, у стравоході розмножуються грибок (кандидоз), що робить ковтання дуже болючим, а дефіцит вітамінів часто приводить до анемії, авітамінозу, пелагрі та цинзі. Ці захворювання можуть викликати діарею, висипання на шкірі, набряки та серцеву недостатність.

Як голодування впливає на організм людини

Під час перших днів голодування організм людини продовжує використовувати глюкозу для отримання необхідної енергії. Після цього періоду настає кетоз, адже клітини не отримують вуглеводів. Через це організм починає розщеплювати жир і виробляти токсичні кетонові тіла. Якщо кількість кетонових тіл в організмі зростає, у людини може виникнути патологія під назвою кетоацидоз.



Люди помирали просто на вулиці

Кетоацидоз – симптоми В ротовій порожнині запах ацетону або кислих фруктів;

Швидке стомлення, слабкість;

Головний біль;

Зниження апетиту, а згодом відсутність апетиту або відраза до їжі взагалі;

Біль у животі;

Нудота, блювання та пронос;

Дихання прискорюється, стає гучним;

Остаточне голодування настає, коли жирові запаси повністю виснажуються, а білок є єдиним джерелом палива, доступним для організму. Намагаючись отримати достатню кількість енергії, організм намагається взяти білок звідусіль і починає споживати сам себе: руйнує життєво-важливі органи, нервову систему та м'язи. Під час голодування основною причиною смерті стає аритмія чи зупинка серця, викликані деградацією тканин і дисбалансом електролітів, або ж метаболічний ацидоз.



Голодомор в Україні 1932-1933 рік

Фахівці досі не прийшли до спільного висновку, скільки може прожити людина без їжі, проте більшість вважає, що смерть настає тоді, коли організм втрачає понад 40% здорової маси тіла. Найімовірніше, що тривалість життя під час тривалого голодування залежить від таких факторів, як стан здоров'я, вік і жирова маса тіла.

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