Як Україні підготуватися до осінньої хвилі COVID-19: епідеміолог

Епідеміолог Андрій Александрін вважає, що друга хвиля коронавірусної інфекції прийде у будь-якому випадку і, швидше за все, восени. Він має припущення, як Україні найефективніше підготуватися до осіннього спалаху COVID-19.

Про це голова національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін розповів в ефірі програми "Право на владу" на 1+1.

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Александрін вважає, що Україні потрібно витрачати сили не на обмежувальні заходи, а на впровадження програм інфекційної безпеки. За його словами, особливо такі програми необхідні у дитячих садках, школах, лікувальних закладах.

Було б дуже добре, якби ми за літо зуміли як мінімум підготувати саме соціально критичні місця, наскільки це можливо,

– сказав Андрій Александрін.

Також епідеміолог вважає. що такі програми позитивно вплинули б не лише на ймовірний спалах коронавірусної інфекції, а й на проходження інших щосезонних респіраторних захворювань. Александрін підкреслив, що в Україні спостерігається щорічне зростання сезонних захворювань, які починаються у вересні та закінчуються у травні.

І це (програми інфекційної безпеки, – ред.) було б істотним втручанням і зниженням рівня захворюваності і коронавірусною інфекцією, і сезонним грипом, і аденовірусною інфекцією, яку нам обіцяють у новому сезоні. На жаль, в нашій країні і взагалі в пострадянських країнах створено ідеальні умови для того, щоб захворіти гострими респіраторними захворюваннями,

– заявив він.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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