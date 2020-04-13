Як українські медики набираються досвіду в Італії: фото, відео

20 українських медиків вже тиждень допомагають італійцям у боротьбі з Covid-19 та набираються досвіду. Їхня бригада прибула в італійський регіон Марке, де найбільша кількість хворих та померлих від смертоносної недуги. Про те, як українські лікарі призвичаїлись до роботи в охопленому COVID-19 регіоні – читайте у матеріалі 24 каналу.

Медик Гліб Бітюков є одним з українців, які добровільно поїхали в Італію. Він розповів, що у лікарні вони чергують по 8 годин.

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Одразу після того, як прокидаєшся – йдеш в лікарню, працюєш, чергуєш і повертаєшся назад. Спиш і потім по колу. Все повторюється знову, знову і знову. У вільний між чергуванням час я вчуся", – розповів Бітюков.



Гліб Бітюков / Фото: з фейсбук-сторінки Бітюкова

Медик зазначив, що в Італію він з колегами приїхав насамперед набиратися досвіду. У лікарні, де працює Бітюков, раніше було лише 1 реанімаційне відділення. Однак після спалаху коронавірусу їх збільшили до 5. Приймають лише хворих на COVID-19.

Місцеві жителі після кожного робочого дня дякують медикам за роботу оплесками. Також тримають у руках плакати з подякою.

Українка Ірина вже 10 років працює медсестрою в Італії. Зізналася, що до такого стрімкого поширення COVID-19 не були готові навіть італійці. Їхнім лікарям довелося самостійно вчитися, як правильно протистояти смертоносній хворобі. Саме тому українцям дуже важливо набратися досвіду.



Лікарня в Італії / Фото: скриншот з відео

"Досвід потрібний, бо спочатку навіть в Італії взагалі не мали ніякого досвіду. Не мали ніякої уяви, що це таке і як з цим працювати. Ми банально не знали, як одягатися правильно. Треба, щоб хтось тебе навчив, показав і для цього є спеціальні документи, протоколи", – розповіла Ірина.



Медсестра з Італії Ірина / Фото: скриншот з відео

Пробудуть українські медики в Італії ще тиждень. Після повернення усім зроблять тест на COVID-19. Після цього нові знання вони зможуть застосувати на практиці вже в українських лікарнях.

Що відомо про СOVID-19 в Італії? Італія – один з епіцентрів пандемії COVID-19 в Європі. Від початку епідемії там захворіли на смертельну недугу понад 120 тисяч людей.



В країні діє суворий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби. За ситуацією в Італії слідкує весь світ.



Симптоми COVID-19 / Інфографіка 24 каналу