Як українці відсвяткували Вербну неділю та чи порушували карантин: відповідь Ляшка
Віктор Ляшко зауважив, що до початку великодніх свят МОЗ спілкувалося з Радою церков. Вони говорили те, аби зробити все можливе, щоб уникнути масових скупчень.
Головний санітарний лікар зауважив, що порушення у церквах були поодинокими. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
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Також Ляшко зазначив, що у більшості випадків українці збирались біля храмів.
Були поодинокі церкви, які допустили вірян у храм і не дотримувалися норм. Але у більшості випадків українці збирались біля храмів, утворювали масові скупчення. Це може призвести до наступного сплеску коронавірусу,
– наголосив Ляшко.
Він закликав українців залишитися на Великдень вдома та дивитися трансляцію онлайн.
Великдень в умовах карантину: головне
- Враховуючи заборону масових релігійних заходів, спільні посвячення верби та великодніх страв для мирян у храмах та на прихрамовій території не проводити, щоб не допускати скупчення людей.
- Дозволити мирянам у день свята після прочитання відповідних молитов про благословення у храмах окропити все святою водою.
- Під час богослужінь у храмі мають бути присутні священнослужителі та церковнослужителі, чтеці та співці, інші особи, які беруть участь у звершенні богослужінь та забезпеченні трансляції (у разі її здійснення) – спільною загальною кількістю не більше 10 осіб.
- У позабогослужбовий час не відмовляти мирянам, які індивідуально прийдуть до храму з релігійними потребами, у їх задоволенні.
Так легко наприкінці карантинних заходів зруйнувати все те, що ми досягли. Ми досягли багато чого. Наразі ми розвиваємося у динаміці, яка не перевищує 2% населення,
– сказав санітарний лікар країни.
Зверніть увагу! МОЗ намагається максимально розтягнути пік захворювання на коронавірус. Адже, коли одночасно хворітиме велика кількість людей, то система охорони здоров'я буде перевантажена, а лікарів та обладнання не буде вистачати, аби лікувати всіх.
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