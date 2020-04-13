Як українці відсвяткували Вербну неділю та чи порушували карантин: відповідь Ляшка

Віктор Ляшко зауважив, що до початку великодніх свят МОЗ спілкувалося з Радою церков. Вони говорили те, аби зробити все можливе, щоб уникнути масових скупчень.

Головний санітарний лікар зауважив, що порушення у церквах були поодинокими. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

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Також Ляшко зазначив, що у більшості випадків українці збирались біля храмів.

Були поодинокі церкви, які допустили вірян у храм і не дотримувалися норм. Але у більшості випадків українці збирались біля храмів, утворювали масові скупчення. Це може призвести до наступного сплеску коронавірусу,

– наголосив Ляшко.

Він закликав українців залишитися на Великдень вдома та дивитися трансляцію онлайн.

Великдень в умовах карантину: головне

Враховуючи заборону масових релігійних заходів, спільні посвячення верби та великодніх страв для мирян у храмах та на прихрамовій території не проводити, щоб не допускати скупчення людей.

Дозволити мирянам у день свята після прочитання відповідних молитов про благословення у храмах окропити все святою водою.

Під час богослужінь у храмі мають бути присутні священнослужителі та церковнослужителі, чтеці та співці, інші особи, які беруть участь у звершенні богослужінь та забезпеченні трансляції (у разі її здійснення) – спільною загальною кількістю не більше 10 осіб.

У позабогослужбовий час не відмовляти мирянам, які індивідуально прийдуть до храму з релігійними потребами, у їх задоволенні.

Так легко наприкінці карантинних заходів зруйнувати все те, що ми досягли. Ми досягли багато чого. Наразі ми розвиваємося у динаміці, яка не перевищує 2% населення,

– сказав санітарний лікар країни.

Зверніть увагу! МОЗ намагається максимально розтягнути пік захворювання на коронавірус. Адже, коли одночасно хворітиме велика кількість людей, то система охорони здоров'я буде перевантажена, а лікарів та обладнання не буде вистачати, аби лікувати всіх.

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