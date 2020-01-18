Як уникнути акушерського насилля при пологах, – Супрун

Акушерське насилля – це дії акушерів чи акушерок проти волі породіллі. Якщо не спитали згоду на проведення маніпуляції та не пояснили її наслідки, зробили щось попри відмову, або ж чинили емоційний чи інший тиск.

На жаль, такі випадки мають місце в українській медицині, розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

До теми: Соцвиплати на дітей в 2020: від декретних до допомоги одиноким матерям

Пам'ятайте, лише ви приймаєте рішення як, де, з ким та коли народжувати. Лікар або акушер не може змусити вас змінити це рішення лише тому, що йому так зручніше. Він має право дати пораду, але не чинити тиску.

Вагітна жінка та породілля має право:

Самостійно обирати лікаря, пологовий будинок, спосіб проведення пологів (і пов'язані із цим ризики). Знати про запланований перебіг пологів, права під час операції та медичні втручання, на які мають право лікарі відповідно до медичних протоколів. Знати, які медикаменти призначають та які медичні маніпуляції їй планують робити, з якою метою та наслідками для неї та майбутньої дитини. Прийти на пологи з двома людьми — батьком, партнером чи партнеркою, подругою, матір'ю або доулою. Жінка має право на психологічну підтримку, яку хоче. Увімкнути музику, прийняти душ, поїсти або випити води, аби послабити біль від переймів. Самостійно обирати положення тіла для пологів, та й узагалі обирати місце пологів – вдома або в лікарні.

Жодні звинувачення, тиск, зайві медичні маніпуляції та ігнорування прав не можуть мати місце. Межі авторитетності та авторитарності лікаря у 21 столітті визначаються медичними протоколами, а не звичками, набутими від старших колег. У свою чергу, жінка має право вислухати настанови лікарів й народжувати так, як хоче того сама.



Не мовчіть про те, що ваші права порушили / Фото: Unsplash

Як підготуватися до пологів

Знайте свої права та повідомте про них людині, яка буде супроводжувати вас на пологах. Якщо ваші права порушують, фіксуйте це будь-яким чином. До речі, ви цілком маєте право принести камеру на пологи, аби не лише зняти момент народження, а й мотивувати лікарів поводитися відповідно до медичних протоколів.

та повідомте про них людині, яка буде супроводжувати вас на пологах. Якщо ваші права порушують, фіксуйте це будь-яким чином. До речі, ви цілком маєте право принести камеру на пологи, аби не лише зняти момент народження, а й мотивувати лікарів поводитися відповідно до медичних протоколів. Напишіть лист головному лікарю, аби підтвердити свої права. Якщо у вас виникнуть проблеми із лікарями та акушерами до пологів, під час або після них, можете посилатися на відповідь головного лікаря. Втім, якщо це не матиме впливу, просіть їх письмово підтвердити відмову на ваше прохання .

. Ви завжди можете сказати "ні", адже жоден лікар не може зобов'язати вас погодитися на аналізи або кесарів розтин . Він мусить проінформувати вас про причину, перебіг процедури і її наслідки, а також отримати інформовану згоду або відмову.

. Він мусить проінформувати вас про причину, перебіг процедури і її наслідки, а також отримати інформовану згоду або відмову. Пам'ятайте й про те, що ви даєте життя новій людині, й том у маєте право перейматися про комфорт своїх пологів .

. Водночас, не варто боятись пологових будинків. Як і в будь-якій сфері, там є багато відповідальних та професійних людей, які гарно виконують свою роботу.

Що робити, якщо стали жертвою акушерського насилля

Вагітна жінка або породілля заслуговують на поважне ставлення з боку лікарів та акушерів, але буває й протилежне, тому це потрібно просто усвідомити.

Поділіться своїм досвідом із близькими, аби пережити травму, адже акушерське насилля може призвести й до післяпологової депресії.

Діліться своїм досвідом, аби таких випадків ставало менше. Три роки тому Україна долучилася до світового руху проти акушерського насилля "Революція троянд". За хештегами #StopObstetricViolence й #годімовчати можна знайти історії породіль, які постраждали від нього.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.