Як уникнути розладів шлунку під час відпустки: ефективні поради

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Розладів шлунку під час подорожі можна уникнути
Розладів шлунку під час подорожі можна уникнути / volynnews.com

Подорож може позитивно вплинути на ваш емоційний стан, а от фізичному здоров'ю нерідко підкидає проблеми. Через іншу їжу, перекуси замість здорового харчування, переїдання доволі поширеними є розлади травлення під час відпустки.

Уникнути хворобливих наслідків у вигляді діареї, закрепів, печії, нудоти, здуття живота чи газів можна, дотримуючись сімох простих правил.

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1. Не накидуйтесь на їжу

Гастроентерологиня з Медичного центру Колумбійського університету Шілпа Равелла застрерігає, що якою б привабливою для вас не виглядала нова, можливо екзотична їжа, все ж варто стримати своє бажання "скуштувати все". По-перше, це неможливо. По-друге, за переїдання ваша травна система не подякує. 

2. Клітковина – ваш друг

Аби уникнути розладів шлунку, їжте багато клітковини, рекомендує експерт з харчування Колін Веб. Саме нестача клітковини є однією з головних причин закрепів під час подорожі. 

Клітковина містить багато вітамінів, мінералів та сполук і дає тривале відчуття ситості. Її можна знайти у фруктах, овочах, цільнозернових продуктах, горіхах, насінні, сої та бобах.

За словами фахівців Управління продовольства і медикаментів США, середня добова норма клітковини повинна становити 25 грамів на день, якщо ви споживаєте близько 2 тисяч калорій на день.Регулярне вживання багатої на клітковину їжі суттєво знижує ризики появу серцево-судинних хвороб, діабету 2-го типу, ожиріння та деяких видів раку, а також позитивно впливає на тривалість життя.

3. Води! Води! Води!

До закрепів призводить і зневоднення. Тому не забувайте завжди мати з собою пляшку води (і пити її, а не просто новити в сумці).

Краще воду купувати у пляшках та не ризикувати пити її з-під крану. Забруднена вода може порушити роботу кишківника.

4. Пити можна, але в міру

Не зловживайте напоями із високим вмістом цукру, кофеїну, алкоголю. Вони подразнюють шлунково-кишковий тракт. Крім того, пришвидшують травлення. Таким чином, кишківник має менше часу, щоб ввібрати воду можуть. А це може спричинити діарею.

5. Стежте за якістю продуктів

Звісно, що у відпустці хочеться відпочивати, а не стояти на кухні. Та все ж – якщо маєте чутливий шлунок, то краще ходіть за продуктами у місцеві магазини та готуйте їжу вдома. А от вуличної їжі краще уникати. 

6. Не ігноруйте свій організм

Якщо вам хочеться сходити в туалет – ідіть в туалет. Так, може це і не зовсім комфортно у громадських вбиральнях, але якщо ви ігноруватимете свої фізичні потреби, потім матимете проблеми із випорожненням та дискомфортом у шлунку. 

7. Гігієна – це просто

Завжди мийте руки з милом перед вживанням їжі. Це справді не складно. 

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Шлунково-кишковий тракт Подорожі
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