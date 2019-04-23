Як уникнути укусу змії

Із приходом весняного тепла зростає ймовірність не лише насолодитися красою природи, а й зустрітися з її дикими мешканцями, зокрема зміями.

В Україні живуть п’ять видів отруйних гадюк. Вони розповсюджені по всій території країни, і багато видів мають природоохоронний статус, повідомляє Центр громадського здоров’я.

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Щороку їхніми жертвами стають десятки людей. Уберегти себе від укусів можна, якщо дотримуватися простих правил.

1. Не торкайтеся неперевірених предметів руками. Натрапити на небезпечних плазунів можна в лісі, парку, в полі чи на сіножаті, а то й на власному подвір’ї. Змій багато в заболочених місцевостях, біля зарослих озер і ставків, у горах та пустелях. Ці тварини часто ховаються у старих пнях, копицях сіна, під каменями або стовбурами повалених дерев. Саме тому цих предметів краще не торкатися руками, а користуватися ціпком.

2. Не сідайте, якщо не перевірили місце. Перед тим, як сісти на траву, камінь чи колоду, пошурхотіть чи постукайте в тому місці палицею. Це відлякає змію. Зазвичай вони тікають від людей, почувши кроки, стукіт чи голоси та одразу ж ховаються або відповзають подалі. Однак у спеку їхня поведінка може змінюватися, тож убезпечте себе цією простою дією.

3. Змії агресивні у відповідь. Змії не нападають першими, а проявляють агресію лише в разі небезпеки. Гадюки активні в денний час: як усі холоднокровні, вони полюбляють грітися на сонці. Зазвичай люди зазнають укусів, якщо випадково наступають, сідають чи лягають на рептилію. Однак буває, що змія стає об’єктом своєрідного полювання з боку людини. Якщо ви побачили змію, відійдіть убік без різких рухів.

4. Одягайтеся відповідно. Якщо вирушаєте до місцевості, де потенційно можуть мешкати плазуни, надягайте одяг, що захистить від укусів. Це мають бути довгі штани із цупкої тканини, високі черевики. Штани треба заправити в черевики.

5. Побачили змію – замріть. Якщо ви все ж таки зустрілися із плазуном, не робіть різких рухів, адже змія зазвичай просто не побачить нерухомий об’єкт. Краще завмерти й чекати, доки гадюка відповзе.

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