Як упаковуванням не зіпсувати враження про подарунок

Витрачати величезні суми на пакування подарунків зовсім не обов'язково. Іноді красивий папір, стрічки та банти можуть тільки нашкодити.

До такого висновку дійшли науковці з Університету Невади в Ріно.

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Як проходило дослідження?

У першому експерименті взяли участь 180 студентів, кожному з яких професора вручили подарунок, як подяку за допомогу в дослідженні. Це були чашки з логотипами баскетбольних команд. Вчені спеціально роздали подарунки у випадковому порядку, хоча прекрасно знали про уподобання студентів. Таким чином, бажаний подарунок отримала тільки половина учасників.

Частина з кухлів була упакована красиво, а інші – як-небудь. Після розпакування студенти оцінили, наскільки їм сподобався подарунок: недбало упаковані чашки подобалися одержувачам набагато частіше, на це не вплинув навіть логотип команди.



Не варто витрачати гроші на пакування подарунків для близьких людей \ unsplash.com

Метою другого експерименту було дізнатися, як очікування від подарунка залежать від пакування. Для цього вже іншій групі учасників вручили подарунок з обгорткового паперу і попросили вгадати, що всередині (там були навушники). Виявилося, що чим краща обгортка, тим вище очікування і тим більше розчарування, що ці очікування не виправдалися.

Також вчені з'ясували, що чим ближче нам людина, від якого ми отримуємо подарунок, тим більше нам начхати на упакування.

Висновки вчених

Якщо ви готуєте щось для сім'ї або друга, то заощаджуйте на обгортці та зосередьтеся на вмісті. А якщо це подарунок для колеги або просто знайомого, то є сенс показати, що ви намагалися зробити його красивішим.

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