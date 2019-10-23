Як урізноманітнити секс: для чого використовують анальні пробки та як це правильно робити

Анальна пробка використовується під час вагінального сексу і може приносити задоволення обом партнерам одночасно.

Як обрати анальну пробку, для чого вона та що з нею робити розповіла сексологиня Ольга Карнєєва.

Читайте також: Як правильно піклуватися про свої секс-іграшки

Для чого потрібна анальна пробка

Анальна пробка – це задоволення для обох партнерів. Річ у тім, що пряма кишка і вагіна мають між собою тонку стінку, тому коли пробка вводиться в анус, то частково заповнює і простір вагіни, завдяки чому її об'єм зменшується. Чоловікові – щільніше та приємніше, а чутливість жінки підвищується.



Що дає анальна пробка

Як обрати анальну пробку

Як і будь-які іграшки, вони бувають різних діаметрів. Для першого разу, звісно, варто обрати невеликого розміру, а далі можна почати експериментувати з діаметром від 2,5 см і більше. Також орієнтуйтеся на вагу пробки та для початку обирайте найлегшу. ⠀

Рельєф поверхні не має великого значення, проте деякі чоловіки кажуть, що їм приємніше з ребристими.

Запам'ятайте! анальна пробка повинна бути обов'язково "на ніжці", адже це – ваша безпека.

Вони бувають з хвостиками, стразами, з вібрацією та навіть х будильником, тому, якщо вам сподобається, зможете розширювати горизонти зібрати цілу колекцію.



Анальні пробки бувають різних видів

Як використовувати анальну пробку

Ніколи не забувайте про гігієну секс-іграшки, мийте її вчасно і не використовуйте для мастила нічого, окрім лубриканту. Використовуйте лубрикант і лише на силіконовій основі (водна основа використовується для вагінального сексу). Як правильно доглядати за секс-іграшками та їх стерильністю ви можете прочитати тут.

Користуючись анальною пробкою, особливо, якщо вона металева, зверніть увагу на її температуру – вона має бути теплою.

Не переймайтеся занадто сильно – це лише 5 сантиметрів і до цього не потрібно особливо готуватися, головне – щоб не було сильних позовів у туалет.

Коли жінка звикне та навчиться розслаблятися з нею, – це автоматично підготує її до анального сексу. Не бійтеся експериментувати у ліжку, адже якість сексу залежить лише від вас обох.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.