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Як в "Борисполі" захищатимуться від невідомого коронавірусу

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У "Борисполі" пасажирам з Китаю мірятимуть температуру / Getty Images

В аеропорту "Бориспіль" з 26 січня почнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю. У разі необхідності осіб із ознаками ГРВІ негайно звертатимуться до медиків.

Фахівці та необхідне обладнання уже готові до роботи, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Спеціалісти санітарно-карантинного підрозділу будуть проводити скринінг інфрачервоними термометрами. У МОЗ наголошують, що такий метод значно знижує ризик занесення збудника хвороби в країну.

Головне завдання — не допустити проникнення вірусу на територію країни. Тому важливо посилити контроль та вживати протиепідемічних заходів на пунктах в’їзду,
– зазначила Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Окрім того, спеціальний огляд також проходитимуть тварини, яких ввозять в Україну. Випадків інфікування тварин зафіксовано не було.

Ризик інфікування небезпечною недугою – середній. Поки що Всесвітня організація охорони здоров'я не оголошує надзвичайний стан та не рекомендує обмежувати транспортні сполучення та обіг товарів. В Україні немає прямого авіасполучення з містом-джерелом спалаху – Уханем.

 
Коронавірус – симптоми
  • Лихоманка;
  • Головний біль;
  • Кашель;
  • Ускладнене дихання;
  • Слабкість.

Коронавірус: факти і небезпека

Коронавірус, який спалахнув у Китаї, вийшов за межі країни. Хвороба добралась до Таїланду, Японії, Гонконгу, Південної Кореї, Саудівської Аравії, Сінгапуру, В'єтнаму, Франції, Малайзії, Австралії та США. Кількість загиблих в Китаї зросла до 42.

  • У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає. Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії;
  • Відомо, що китайським лікарям вже вдалося вилікувати 36 пацієнтів від смертельного виду коронавірусу;
  • Також підтвердили перший випадок смерті медичного працівника внаслідок інфікування вірусом.

В Китаї влада вживає усіх можливих заходів,аби запобігти епідемії. Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів. Окрім того, у Пекіні з 26 січня тимчасово припинять рух автобусів. В аеропортах низки країн додатково перевірятимуть гостей із Китаю.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Новини Києва Новини України Пневмонія в Китаї 2020 Здоров'я Здорове життя
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