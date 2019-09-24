Як в часи Богатирьової, – Супрун розповіла, що зараз відбувається в міністерстві

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що наразі в міністерстві вище керівництво обмежило доступ співробітників до себе, а комунікація з новою міністеркою Зоряною Скалецькою майже заблокована.

Там зараз є велика параноя, що всі підставляютимуть нове керівництво, – зазначила Супрун в інтерв'ю 24 каналу.

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Вона розповіла, що коли була на нетворкінгу, зустріла багато людей з МОЗу. За її словами, молоді люди, які зараз працюють в міністерстві в директоратах, казали, що з ними дуже мало контактують і вони відірвані від керівництва.

Вони звикли до того, коли я була в керівництві, що вони могли зі мною спілкуватися. Ми кожного тижня зустрічалися з директорами. Була дуже близька співпраця. А зараз – сказали – що її вже нема. Що другий поверх міністерства – закритий для співробітників міністерства, лише керівництво може там бути – так, як в часи Богатирьової. Сказали, що в них дуже важко добитися до самого міністра, щоб з нею поспілкуватися, бо блокують всі її радники,

– наголосила Супрун.

Вона додала, наскільки їй пояснили, що один з найгірших моментів в міністрестві – це один з радників нової міністерки Дмитро Раімов, який займається комунікацією. Мовляв, він блокує всю комунікацію навіть назовні.

"Кожну річ, яку вони хочуть навіть поставити на сайті або на фейсбуці, він має підписати і сказати, чи вони можуть бути", – розповіла Супрун.

Навіть сидять на зустрічах, і там переписуються з людьми – і він підходить і питає: з ким ви зараз переписуєтеся? Це їхній особистий телефон, вони можуть переписуватися з ким хочуть! Є така величезна параноя чомусь, що всі підставляють нове керівництво,

– переповіла в.о. міністра охорони здоров'я.

Супрун сказала, що дуже хотіла би, аби вони припинили думати про підстави і почали довіряти.

"Я би хотіла, щоби вони трохи відійшли від цього, і зрозуміли, що ніхто нікого не підставляє. Ті люди, які працюють в міністерстві – професійні люди, які хочуть робити тільки те, що є правильним для народу України, не підставляючи нікого. І може трохи розслабитися і дозволити, щоби та довіра між керівництвом і співробітниками трохи покращилася", – підкреслила Супрун.

Що вдомо про скандал у МОЗПрацівники МОЗ звернулись з відкритим листом до прем’єр-міністра Гончарука із заявою, де заявляють про загрозу зриву медичної реформи через дії нового керівництва. У листі, який підписали понад 40 держслужбовців, йдеться, що "робота міністерства фактично паралізована останні 3,5 тижні".



У команді нвоої міністерки Зоряни Скалецької спростовують наведені у листі аргументи та заявляють про бажання опонентів влаштувати політичний скандал.