24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Як вага при народженні впливає на успішність дитини

787 Читать новость на русском
/ Unsplash

Немовлята, які важать менше свого близнюка, частіше проявляють агресію та гірше опановують математичні науки.

Вчені дослідили вплив ваги новонароджених на їх когнітивні та соціальні досягнення в віці чотирьох років, пише Child Development.

До теми: Знайшли показник чоловічого безпліддя: дослідження

Вчені з університету Джорджтауна зазначили, що їх дослідження проводилася з урахуванням соціально-економічного статусу сім'ї.

Наше дослідження показує, що вища вага при народженні пов'язана з кращою підготовленістю до школи, особливо для дітей з низьким соціально-економічним статусом,
– розповідає керівник дослідження Кейтлін Хайнс.

Фахівці вважають, що чим раніше батьки звернуть увагу на відставання дитини у розвитку, то тим простіше буде "нейтралізувати" вплив фактора ваги на успіхи дитини.

Вчені зібрали інформацію з 700 пар близнюків, у яких відрізнялась вага при народженні, а їх опікунів розпитали про особливості поведінки дітлахів. Натомість близнюків, яким вже виповнилось 4 роки, оцінили у знаннях математики та читання.  

Дослідники виявили, що ті діти, у  яких при народженні була більша вага, демонстрували кращі успіхи у навчанні та поведінці в 4-річному віці. Окрім того, такі діти були менш агресивними, імпульсивними та частіше проявляли приязність, зацікавленість та чуйність. Вчені зазначають, що діти з низькою вагою з малозабезпеченої сім'ї стикаються з подвійною загрозою для своєї соціалізації.

Вчені пояснили, що це можна пояснити тим, що вага може свідчити про поганий стан здоров'я немовляти, що може спричинити порушення неврологічного розвитку.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Ґвалтівник 9-річного хлопчика отримав вирок: кінець гучної справи літа 2019 року
сьогодні
2316
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
27 січня 11:21 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 12824
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 3153
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 3294
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 2525
17 січня 21:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
20533
Новини
Більше новин
Залиште відгук