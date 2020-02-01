Як вага при народженні впливає на успішність дитини

Немовлята, які важать менше свого близнюка, частіше проявляють агресію та гірше опановують математичні науки.

Вчені дослідили вплив ваги новонароджених на їх когнітивні та соціальні досягнення в віці чотирьох років, пише Child Development.

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Вчені з університету Джорджтауна зазначили, що їх дослідження проводилася з урахуванням соціально-економічного статусу сім'ї.

Наше дослідження показує, що вища вага при народженні пов'язана з кращою підготовленістю до школи, особливо для дітей з низьким соціально-економічним статусом,

– розповідає керівник дослідження Кейтлін Хайнс.

Фахівці вважають, що чим раніше батьки звернуть увагу на відставання дитини у розвитку, то тим простіше буде "нейтралізувати" вплив фактора ваги на успіхи дитини.

Вчені зібрали інформацію з 700 пар близнюків, у яких відрізнялась вага при народженні, а їх опікунів розпитали про особливості поведінки дітлахів. Натомість близнюків, яким вже виповнилось 4 роки, оцінили у знаннях математики та читання.

Дослідники виявили, що ті діти, у яких при народженні була більша вага, демонстрували кращі успіхи у навчанні та поведінці в 4-річному віці. Окрім того, такі діти були менш агресивними, імпульсивними та частіше проявляли приязність, зацікавленість та чуйність. Вчені зазначають, що діти з низькою вагою з малозабезпеченої сім'ї стикаються з подвійною загрозою для своєї соціалізації.

Вчені пояснили, що це можна пояснити тим, що вага може свідчити про поганий стан здоров'я немовляти, що може спричинити порушення неврологічного розвитку.

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