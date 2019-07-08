Як вам може нашкодити занадто довгий сон

Занадто довгий сон шкідливий настільки ж як брак сну. Також він може бути ознакою гіршої якості сну – наприклад, супроводжуватися численними пробудженнями або апное (зупинками дихання).

Дослідники вивчили результати тестування пам'яті у 400 000 осіб (учасників великої британської бази даних UK Biobank), порівнявши їх з заявленими кожним з учасників середньою тривалістю сну.

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Під час тесту їм потрібно було запам'ятати, як розташовані карти, а потім точно відтворити їх положення. Виявилося, що ті, хто спав у середньому дев'ять годин і більше, зробили стільки ж помилок, як і ті, хто спав п'ять.

Дослідники також вивчили генетику учасників і взяли до уваги, що хтось з них міг мати схильність до більшої кількості сну. Головним завданням учених було знайти зв'язок між кількістю сну й ознаками деменції.



Занадто довгий сон шкодить пам'яті так само, як і недосип

"Ми знайшли мало доказів того, що короткий або довгий сон пов'язаний з ризиком розвитку деменції, проте необхідні додаткові дослідження", – підкреслив Альберт Генрі, провідний автор дослідження.

Погана якість сну, у свою чергу, заважає нормальному функціюванню областей мозку і піддає людей ризику виникнення когнітивних проблем. Таким людям варто звернутися до сомнологів і з'ясувати причину проблеми.

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